基北北桃首長會議 桃園拋成立群組掌握災害和輿情

基北北桃4縣市今天下午在台北舉行第2次首長會議，預計桃園將針對觀光發展提出綠色旅遊合作計畫，在災害防治方面，則會提出「防救災資通訊備援機制」與「跨域通報事件機制」構想，以達災時快速應變目的。

桃園市政府表示，北市去年推出「綠運輸─我的減碳存摺」活動，鼓勵民眾使用大眾運輸系統累計減碳公斤數參與抽獎，今年我們預計擴大活動範圍至基北北桃，除邀請運輸業者提供獎項外，桃園也將提供總價值240萬元的獎品，預計獎品有跨年演唱會VIP門票、高級茶葉、旅行收納包等，相信結合基北北桃1200通勤月票及擴大綠色旅遊景點，能更進一步提高大眾運輸系統的使用率。

另外，4縣市去年推出「北北基桃景點暢遊卡」，規畫5條綠色旅遊路線，今年將進一步針對「景點暢遊卡」及針對國外遊客的「無限暢遊卡」各規劃5條低碳推薦遊程，桃園除了原本8個景點，將持續推薦更多好去處，盼能帶動地方觀光發展。

在防災方面，基北北桃四將進行消防系統的備援設定，並成立「基北北桃跨域橫向聯繫通報」群組強化應變能力，該群組通報內容不限各類汙染事件，也包括「異常以上、災害未滿」事件或新聞輿情。

桃園市政府表示，桃園作為全臺工業產值第一以及人口持續成長的城市，希望透過這個平台持續與基北北進行經驗共享與交流，以市民的需求為考量，一起進步。