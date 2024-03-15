台北市老房再造後過於商業？ 文化局這樣說

台北市近年推動「老房子文化運動2.0」計畫，盼能保留北市境內具有文化歷史的古厝。文化局副局長田瑋表示，青田街、溫州街等處，許多高階將領或大學教授等宿舍，估計有一、二百棟，為了增加民間投入誘因，2.0計畫以修繕費抵免租金，希望民眾諒解，政府資源有限，導入民間力量就會有商業需求。

田瑋說，目前「老房子文化運動」由文化局主責的有27棟，在台北市老屋利用蔚為風尚，因此希望保留老房的單位，也能透過文化局諮詢協助或自行委外廠商施作，以北市的學校為例，不少自行委外進行，估計約有30多棟。

田瑋說，而現行的「老房子文化運動2.0」多了修復金額抵租金的誘因，他舉例，這次杭州南路上的老房，廠商投入3千萬元的修繕費，假如未來租金每個月15萬元，一年租金約150萬元上下，在這幾年間就能折抵。

然而，外界可能會認為老屋活化後都是作為咖啡廳等商業設施。他坦言，政府沒有太多資源養老房，但是老房又具有特殊意義，就需要引進民間力量，此時就得有商業條件需求，他也強調，在商業使用同時，房子也會留下當年屋主的故事相互共榮。

田瑋以西班牙為例，成立國營的開發公司，去保留古堡、監獄、舊有建築等，並且整修國營文化資產，打造成商業旅館等，「台北市在十幾年前也投入這件事情，已有27棟，雖然差強人意，但是努力追趕西班牙的上百棟邁進。」