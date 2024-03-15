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打造猴硐貓村新亮點 瑞芳貓公所3月底完工照顧貓咪健康

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
觀旅局針對橋體鏽蝕的鋼梁更新以及構件除鏽油漆，將使「貓橋」各構件更安全穩固、防水性更佳，增進該區通行安全以及提供遊客更舒適的行走空間。圖／新北市觀旅局提供
觀旅局針對橋體鏽蝕的鋼梁更新以及構件除鏽油漆，將使「貓橋」各構件更安全穩固、防水性更佳，增進該區通行安全以及提供遊客更舒適的行走空間。圖／新北市觀旅局提供

瑞芳猴硐因很多貓咪，又被稱為貓村，動保處在2021年將台鐵舊宿舍作為貓公所籌備處，也是貓咪休憩認養小棧。但該建築物年久失修，不但有壁癌、漏水問題，也因天氣潮濕讓木頭地板損壞，動保處規畫經費288萬元重新整修，也加裝全熱交換機及除濕機、紫外線殺菌工程，增加新鮮空氣對流、確保貓咪健康。

猴硐貓村是國際知名景點，動保處設立貓公所，協助貓隻建立戶口，動保處表示，動保員可定期巡視杜絕棄養，若有醫療需要也會幫忙送醫，另外也是動保處認養小棧，若民眾喜歡也可認養貓隻。但原有建築物年久失修，有壁癌、漏水問題，原本的木頭地板因潮濕損壞，此次規畫經費288萬元，修繕漏水及損壞欄杆地板，由於受限當地交通及天候狀況影響工程，預計在3月底可完工。

動保處表示，此次工程特色包含晚上時貓公所會點燈，照亮山城，維修屋頂，在屋內加裝全熱交換機及除濕機及紫外線殺菌，因貓咪呼吸疾病多，藉此增加新鮮空氣對流，確保貓咪健康，也做好戶外地坪改善及安全防護措施。

另外，新北市觀旅局在2013年打造「貓橋」，作為往返貓村的重要通道，橋長60公尺，橋頭呈現兩只貓耳，橋尾則以貓尾為特點。除了有貓足跡、照片和插畫，還特別為貓咪設計了通行和跳躍的跳台，也融入煤礦和隧道的意象，營造出獨具特色的觀光景點。

觀旅局表示，貓橋從啟用至今，已使用多年，加上當地氣候潮溼，部分構件出現鏽蝕、損壞情形，考量貓橋是當地居民及遊客往返貓村重要通道，觀旅局針對橋體鏽蝕的鋼梁更新以及構件除鏽油漆，將使「貓橋」各構件更安全穩固、防水性更佳，增進該區通行安全以及提供遊客更舒適的行走空間。

觀旅局表示，修繕工程預計投入1850萬元，且不能影響火車通行，僅能在每日凌晨進行施作，預計於今年12月底完工，施工期間為確保民眾通行，後續將於「貓橋」旁設有臨時便橋並透過指標指引引導來往通行民眾，降低對民眾的影響。

動保處設置貓公所籌備處，此次工程特色包含晚上時貓公所會點燈，照亮山城。圖／新北市動保處提供
動保處設置貓公所籌備處，此次工程特色包含晚上時貓公所會點燈，照亮山城。圖／新北市動保處提供
動保處設置貓公所籌備處，此次工程特色包含晚上時貓公所會點燈，照亮山城。圖／新北市動保處提供
動保處設置貓公所籌備處，此次工程特色包含晚上時貓公所會點燈，照亮山城。圖／新北市動保處提供
動保處在2021年將台鐵舊宿舍作為貓公所籌備處，也是貓咪休憩認養小棧。但該建築物年久失修，不但有壁癌、漏水問題，也因天氣潮濕讓木頭地板損壞，動保處規畫經費288萬元重新整修。圖／新北市動保處提供
動保處在2021年將台鐵舊宿舍作為貓公所籌備處，也是貓咪休憩認養小棧。但該建築物年久失修，不但有壁癌、漏水問題，也因天氣潮濕讓木頭地板損壞，動保處規畫經費288萬元重新整修。圖／新北市動保處提供
新北市觀旅局在2013年打造「貓橋」，作為往返貓村的重要通道，橋長60公尺，橋頭呈現兩只貓耳，橋尾則以貓尾為特點。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局在2013年打造「貓橋」，作為往返貓村的重要通道，橋長60公尺，橋頭呈現兩只貓耳，橋尾則以貓尾為特點。圖／新北市觀旅局提供
動保處在2021年將台鐵舊宿舍作為貓公所籌備處，也是貓咪休憩認養小棧。但該建築物年久失修，不但有壁癌、漏水問題，也因天氣潮濕讓木頭地板損壞，動保處規畫經費288萬元重新整修。圖／新北市動保處提供
動保處在2021年將台鐵舊宿舍作為貓公所籌備處，也是貓咪休憩認養小棧。但該建築物年久失修，不但有壁癌、漏水問題，也因天氣潮濕讓木頭地板損壞，動保處規畫經費288萬元重新整修。圖／新北市動保處提供

漏水 認養 貓咪

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