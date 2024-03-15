中正橋新北往台北方向 16日改往新橋通行

台北市警方今天表示，連接中正區及新北市永和區的中正橋，新北往台北方向將從16日起改從新橋通行，會派員到場疏導，而行駛水源快速道路往師大路的汽車仍維持行駛舊橋。

台北市警察局中正二分局發布新聞資料指出，工務局新建工程處16日上午8時起進行中正橋新橋的新北往台北方向行車動線改道切換作業，新北市永和區往台北的車輛當天改從新橋通行，台北往新北方向的行車動線仍維持採新橋通行，動線維持不變。

北市新工處表示，連接中正區及新北市永和區的中正橋，繼去年10月8日開放新橋從台北往新北方向改道通行，新北往台北方向將於今年3月16日改由新橋通行。

新工處指出，新北往台北市重慶南路方向由舊中正橋改新橋通行，前往水源快速道路（往師大路）汽車仍維持行駛舊橋，以利施作台北端水源快速道路匝道新橋剩餘改建工程。

警方提供因應新橋通行路線，往水源快速道路（往師大路）汽車維持行駛舊橋，並於新北端上橋前，靠右行駛最外側車道，避免與重慶南路直行新橋的汽、機車交織。

行駛中正橋舊橋往水源快速道路（往師大路），僅提供汽車行駛、機車禁止駛入，機車改走新橋直行往重慶南路方向。往台北市重慶南路汽機車在台北端的下橋處外側第一車道將縮減。

警方說，往台北市廈門街114巷右轉的汽機車或待轉機車，在台北端下中正橋處靠右行駛最外側車道，避免與重慶南路直行汽機車交織。

北市中正二警分局表示，為維護行車順暢，規劃員警及義交在沿線路口指揮疏導並加強路況查報，駕駛應配合交通管制及疏導措施，共同維護行車安全。