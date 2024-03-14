樂山教養院創藝展有生命力 院生找到快樂與自信

新北市樂山教養院許多身心障礙的院生，日前在淡水滬尾藝文休閒園區當中的故事館展出「樂山天使創藝工作坊計畫」，透過群益投信贊助，讓樂山天使們在藝術課程及創作過程中，展現創作天分，增進感官與認知能力，同時找到快樂與自信。

煥然一新的體育館正式啟用，新北市淡水國中校園當中相當依賴的室內體育場館，透過豐富色彩創作，展現充滿童趣作品，而這些作品就在新北市淡水滬尾藝文休閒園區當中的故事館展出，由樂山教養院，透過群益投信贊助樂山天使創藝工作坊計畫，讓樂山天使們在藝術課程及創作過程中，展現創作天分，增進感官與認知能力，同時找到快樂與自信。

樂山教養院董事長莊焜明表示，感謝群益投信長年關注弱勢朋友，以及滬尾藝文休閒園區，提供這麼好的展出場地，成果畫展，讓外界有機會看到樂山天使豐富且童趣的繪畫作品和藝術創作天分，改變對身心障礙者既定的印象。而藝術老師謝芝萱也說，透過院生的畫作，讓大家可以從不同的藝術角度，來看到他們內心世界，與不同的豐富想像力。

家長代表也說，這些天使院生們心智年齡都比一般人還要來的小，在學習方面對他們來說是有許多障礙，而他們從拿起畫筆，作出這些精彩的作品，更是一大困難，而如今在許多人的幫助之下，他們做到且完成難得的成果，展現在大家眼前，也獲得社會的肯定，更是讓他們的生活多彩多姿，相當感動。從樂山教養院院生所繪之色彩繽紛的作品中，可以感受的到他們豐富的想像力與快樂的渲染力，對於院生而言，每一次的創作都是發現自我、實現自我的機會。