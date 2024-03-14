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樂山教養院創藝展有生命力 院生找到快樂與自信

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市樂山教養院在淡水滬尾藝文休閒園區展出樂山天使創藝工作坊計畫，院生找到快樂與自信。圖／紅樹林有線電視提供
新北市樂山教養院在淡水滬尾藝文休閒園區展出樂山天使創藝工作坊計畫，院生找到快樂與自信。圖／紅樹林有線電視提供

新北市樂山教養院許多身心障礙的院生，日前在淡水滬尾藝文休閒園區當中的故事館展出「樂山天使創藝工作坊計畫」，透過群益投信贊助，讓樂山天使們在藝術課程及創作過程中，展現創作天分，增進感官與認知能力，同時找到快樂與自信。

煥然一新的體育館正式啟用，新北市淡水國中校園當中相當依賴的室內體育場館，透過豐富色彩創作，展現充滿童趣作品，而這些作品就在新北市淡水滬尾藝文休閒園區當中的故事館展出，由樂山教養院，透過群益投信贊助樂山天使創藝工作坊計畫，讓樂山天使們在藝術課程及創作過程中，展現創作天分，增進感官與認知能力，同時找到快樂與自信。

樂山教養院董事長莊焜明表示，感謝群益投信長年關注弱勢朋友，以及滬尾藝文休閒園區，提供這麼好的展出場地，成果畫展，讓外界有機會看到樂山天使豐富且童趣的繪畫作品和藝術創作天分，改變對身心障礙者既定的印象。而藝術老師謝芝萱也說，透過院生的畫作，讓大家可以從不同的藝術角度，來看到他們內心世界，與不同的豐富想像力。

家長代表也說，這些天使院生們心智年齡都比一般人還要來的小，在學習方面對他們來說是有許多障礙，而他們從拿起畫筆，作出這些精彩的作品，更是一大困難，而如今在許多人的幫助之下，他們做到且完成難得的成果，展現在大家眼前，也獲得社會的肯定，更是讓他們的生活多彩多姿，相當感動。從樂山教養院院生所繪之色彩繽紛的作品中，可以感受的到他們豐富的想像力與快樂的渲染力，對於院生而言，每一次的創作都是發現自我、實現自我的機會。

淡水 畫作

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