聽新聞
test
0:00 / 0:00
檢方大動作搜索北市議會、帶走陳重文 王欣儀：恐對質詢形成寒蟬效應
國民黨台北市議員陳重文疑因警察局監視器案遭檢方搜索，並帶回複訊，檢察官大動作赴北市議會搜索，引發關注。國民黨北市議會黨團書記長王欣儀則下午表示，檢方大動作來議會搜索，有掌握具體事證？或涉及護航廠商、接受招待？否則會讓人家會覺得有司法迫害、政治操作之嫌，也對議員的質詢的權益是戕害。
王欣儀說，依陳重文質詢內容，包括監視器對治安的影響、校園監視器數量是否足夠，有關學童安全，並對預算提出審查意見，都是要求市府依照合約、依法行政，不知道這樣的質詢有什麼問題？檢方大動作搜索，恐對議員的質詢權形成寒蟬效應，有不良的影響。
王欣儀說，議員就是理性問政，就事論事，且警察局監視器預算，每年都在吵，陳重文比較有深入研究，而且也不只他一質詢，在大會討論時大家也都同意，她強調，議員質詢本來就是天經地義，監視器案是對治安好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言