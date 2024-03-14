檢方大動作搜索北市議會、帶走陳重文 王欣儀：恐對質詢形成寒蟬效應

國民黨台北市議員陳重文疑因警察局監視器案遭檢方搜索，並帶回複訊，檢察官大動作赴北市議會搜索，引發關注。國民黨北市議會黨團書記長王欣儀則下午表示，檢方大動作來議會搜索，有掌握具體事證？或涉及護航廠商、接受招待？否則會讓人家會覺得有司法迫害、政治操作之嫌，也對議員的質詢的權益是戕害。

王欣儀說，依陳重文質詢內容，包括監視器對治安的影響、校園監視器數量是否足夠，有關學童安全，並對預算提出審查意見，都是要求市府依照合約、依法行政，不知道這樣的質詢有什麼問題？檢方大動作搜索，恐對議員的質詢權形成寒蟬效應，有不良的影響。

王欣儀說，議員就是理性問政，就事論事，且警察局監視器預算，每年都在吵，陳重文比較有深入研究，而且也不只他一質詢，在大會討論時大家也都同意，她強調，議員質詢本來就是天經地義，監視器案是對治安好。