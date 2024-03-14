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備戰下周大新店清明掃墓人潮 接駁車、交通管制一次看

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新店四十份公墓環境優美，又有多元葬法，其中「壁葬區」（圖右）融入已故名畫家劉其偉的「婆優鳥」畫作，劉其偉也長眠該處。圖／新北市政府提供
新店四十份公墓環境優美，又有多元葬法，其中「壁葬區」（圖右）融入已故名畫家劉其偉的「婆優鳥」畫作，劉其偉也長眠該處。圖／新北市政府提供

隨春暖花開，清明時節也要到來，新北多區將開始掃墓祭祖活動，其中新店區多個公墓每到清明人潮眾多。新店區公所公布「清明春祭法會」時間，將做交通管制也提供接駁服務；另外，坪林區公所也將有相關措施，深坑、石碇、烏來等區則都設有服務站服務民眾。

新店區歷史悠久，居住人口眾多，過去每到掃墓期間人潮眾多，相關交通及接駁情況都頗受民眾關注，新店區公所也提早舉行轄內公墓的法會及接駁機制，盼讓民眾都能順利掃墓，追思祖先。

新店區公所說明，即將舉行年度「清明春祭法會」，因清明祭祀人潮眾多，請民眾提前或避開假日及清明連假擁擠時段，公所也將提供接駁車，其中四十份公墓接駁車將於3月23日、24日、30日、31日提供接駁服務，法會將於23及24日塔分流方式舉行，以紓緩搭乘接駁車人潮；五城公墓及第七公墓在4月4日也分別提供接駁車服務，五城公墓並將於當天舉行春季法會。

新店區公所指出，四十份公墓於期間也將交通管制，時間為3月23、24日上午6時至下午3時止，管制路段則包含，自竹林路71號路口起至翠峰路全線禁止車輛進入、自北宜路3段路口起至翠峰路全線禁止車輛進入；竹林路沿路則於3月底及清明連假，上午6時至下午3時「單向管制」。

另外，坪林區公所也將於3月底及清明連假於坪林第二十一公墓（灣潭公墓）實施交通管制及接駁專車服務。深坑、石碇、烏來等區公所則都有設置相關服務站，提供民眾相關器具及諮詢服務。

五城公墓及第七公墓在4月4日也分別提供接駁車服務，五城公墓並將於當天舉行春季法會。圖／新店區公所提供
五城公墓及第七公墓在4月4日也分別提供接駁車服務，五城公墓並將於當天舉行春季法會。圖／新店區公所提供
坪林區公所也將於3月底及清明連假於坪林第二十一公墓（灣潭公墓）實施交通管制及接駁專車服務。圖／坪林區公所提供
坪林區公所也將於3月底及清明連假於坪林第二十一公墓（灣潭公墓）實施交通管制及接駁專車服務。圖／坪林區公所提供
四十份公墓接駁車將於3月23日、24日、30日、31日提供接駁服務，法會將於23及24日塔分流方式舉行，以紓緩搭乘接駁車人潮。圖／新店區公所提供
四十份公墓接駁車將於3月23日、24日、30日、31日提供接駁服務，法會將於23及24日塔分流方式舉行，以紓緩搭乘接駁車人潮。圖／新店區公所提供
四十份公墓接駁車將於3月23日、24日、30日、31日提供接駁服務，法會將於23及24日塔分流方式舉行，以紓緩搭乘接駁車人潮。圖／新店區公所提供
四十份公墓接駁車將於3月23日、24日、30日、31日提供接駁服務，法會將於23及24日塔分流方式舉行，以紓緩搭乘接駁車人潮。圖／新店區公所提供

交通管制 公墓 法會

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