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迎清明掃墓人潮 北市府闢5線免費掃墓接駁公車

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市政府提供免費掃墓公車供民眾搭乘、接泊往返墓區，也有無障礙復康巴士，供行動不便的民眾搭乘。本報資料照片
台北市政府提供免費掃墓公車供民眾搭乘、接泊往返墓區，也有無障礙復康巴士，供行動不便的民眾搭乘。本報資料照片

清明節即將到來，配合祭祖掃墓，墓區道路將進行交通管制，並由北市公運處闢駛「免費掃墓公車」。交通局表示，從3月23、24、30、31日及4月4、5、6、7日，闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5線掃墓公車；這8天從5時30分至17時，部分路段禁止汽車、機車行駛，僅准許掃墓公車、復康巴士及執行公務車輛通行。

北市交通局表示，依歷年民眾掃墓期間之需求，預估連續假日期間掃墓人潮將是最高峰，民眾可避開尖峰期間，利用大眾運輸系統轉乘掃墓公車前往墓區。平日掃墓闢駛1段票收費的112路掃墓公車（捷運動物園站-富德靈骨樓），營運時間8時至17時，每日8車次於動物園站2號出口發車。

假日5線免費公車部分，公運處說，木柵線可從捷運動物園站2號出口搭乘，行經萬福橋、富德靈骨樓等處。南港線行經南港軍人公墓、富德公墓辦公室、富德靈骨樓等處，軍人公墓線行經南港軍人公墓、忠靈堂；皆可於捷運昆陽站搭乘270、小12、藍25公車，或於捷運南港展覽館站搭乘205、620及645副線至中華科技大學轉乘掃墓公車南港線、軍人公墓線。

另外，崇德線可從捷運麟光站搭乘，行經崇德街、富德公墓辦公室；因崇德街道路狹窄會車困難，該線以中型公車營運為主，為免民眾久等及減緩車內擁擠，民眾可於捷運動物園站搭乘掃墓公車木柵線至富德靈骨樓後轉乘掃墓公車南港線，再至富德公墓辦公室轉乘掃墓公車崇德線。

陽明山線行經惇敘工商、陽明山靈骨塔，可於捷運石牌站轉乘128、508、536、小8、小36或於捷運北投站轉乘230、小7及小25公車至惇敘工商轉乘掃墓公車陽明山線。

由於掃墓民眾相當多，交通局表示，富德公墓、南港軍人公墓、陽明山公墓等公墓區主要路口和周邊道路，在掃墓的8天實施交通管制，各管制點僅准許公車、復康巴士及執行公務車輛通行。

交通局公布管制點，包括崇德街與富陽街口、研究院路四段與木柵路四段159巷三岔路口、文山區西寒寺前三岔路口，禁止汽、機車通行；文山區木柵路五段與萬福橋口、南港區研究院路三段（中華科技大學）禁止汽車通行，但機車可上路。陽明山公墓管制點於惇敘工商往陽明山第一公墓路口（行義路與泉源路口），禁止汽車進入。

交通局表示，清明掃墓期間墓區周邊道路狹窄，為便於民眾掃墓活動及車輛通行，北市警局交通大隊將加強交通疏導、取締違規攤販及拖吊違規停車。

公墓 公車 捷運

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