北市花4.6億蓋滯洪池 李四川曝極端氣候「最怕這事」

極端氣候，北市府將花4.6億在士林官邸北側蓋滯洪池，預計2026年4月完工，地區降雨容受力將從60提高至88.8毫米。副市長李四川說，早期淹水大家擔心颱風，不過現在「不是這麼樣的擔心，因颱風要來，會早告訴我們，現在是擔心暴雨隨時來」。

李四川也說，而且現在暴雨「不知道會下到哪裡..，氣象預報有時候說會下在士林，結果下到大同區，這個也常常有誤差。」希望透過這次的滯洪池興建，可以改善中山北路五段、福林路、中正路的積淹水狀況。

士林官邸北側滯洪池目前規畫基地面積約1700平方公尺，上池滯洪600立方公尺；下池滯洪約1萬400立方公尺，總滯洪體積1.1萬立方公尺。目標是要分擔士林官邸明溝吸納劍潭山及福林路北南側集水區23.73公頃容量不足問題，加上管線調查結果閃避台電特高壓，擇定設置於福林路及福林路100巷旁綠地。

李四川說，過去蓋公園都會一併作滯洪池，不過因台北市開發早，這處已經成為綠地的公園，現在要來規畫為滯洪池，當然外界會有一點生態疑慮，不過北市府不會去破壞原來生態，甚至做的工程會更符合生態，用很多回收材料再利用。至於外界擔心停車場興建，會不會造成水泥地較多易淹水？北市府也會針對側溝、大溝清疏，並有保水設計，後續持續綠化，尋求雙贏。

在地福林里長江美珠表示，士林官邸周邊包括福林路、中山北路五段、中正路巷弄這邊，逢雨逢颱必淹，而且每次淹水都會上電視，居民店家苦不堪言，她當了五屆里長，還沒有當里長之前淹水的老問題早就存在，希望北市府可以改善周邊積淹水嚴重的狀況。

李四川也表示，面對極端氣候「不敢說做了這一次，可以一了百了」，但以目前暴雨動輒時雨量百毫米的狀況，台北市每個地方都可以說是低窪地區，北市府要提高都市降雨容受度至88.8毫米，至於滯洪池施工期間，因士林官邸周邊有相當多觀光客，北市府一定會要求施工廠商，保持工地該有的清潔，並且如期如質完工。