台北重機3萬台 將試辦專用車格

台北市汽車停車格一位難求，有時還得和黃牌、紅牌大型重型機車來搶位，北市有向交通部提出專用重機車格試辦計畫，議員建議，若實施要考量畫設路段、收費及停車排擠等問題。北市交通局回應，目前仍在等待核定，同時參照各方意見，盼能在3月底前施行。

依照現行法規，大型重型機車停放應比照小型車，不能停放於一般機車格，但在寸土寸金的北市，路外停車難求，且截至2023年11月底，北市近3萬台重機，購車人數漸增，停車問題浮現。

前年剛購入一台黃牌重機的洪姓民眾坦言，北市路邊汽車停車格難找，騎車前得搜尋附近是否有停車場，車位難找之餘，也擔心未來若和機車停車格停放，愛車可能遭刮傷或撞擊，甚至機車駕駛移動車位不慎翻倒。

議員詹為元表示，北市有9處、共計15格汽車停車格，開放每格停車格能夠停上兩台大型重型機車，不過調閱數據發現，其中有3處使用率接近0%，4處使用率不到10%，汽車停車格提供給大型重型機車停放，有些浪費空間的疑慮，從重機騎士的角度看，他們牌照、燃料稅又與機車不相等，也會擔心愛車遭碰撞。

詹為元呼籲，市府應趁專用車格試辦之前，先規畫好試辦地點和車格數，才能獲得有效數據，同時，收費費率、空間權衡，以及停車排擠問題，同樣納入考量，從不同駕駛角度共同討論。

交通局停管處企劃科長楊遠明表示，已向交通部提報試辦計畫，尚待核定，北市做了初步規畫，包含地段地點的設置、收費方式採機車停車費率，以計次為主，車格則會重新評估大型重型機車大小繪製。台北市9處汽車格停放二台大型重型機車的計畫不變，但仍會持續追蹤試辦計畫的進度後續，規畫通過後試辦三個月，再依數據評估政策方向。