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安坑輕軌周圍新登山秘境卻暗藏危機 新北市府規畫全線修繕
位於新北新店的安坑輕軌通車後，不少周邊景點也被開發，其中在地最大廟宇潤濟宮後方的登山步道卻殘破不堪，甚至有鋼釘突出、護欄倒塌情況，若不慎跌倒可能危及生命安全，居民及民代都盼盡速修整。新北觀旅局表示，經會勘已做工程設計，全線步道拚年中開工、年底完工。
安坑輕軌帶動地方發展，當中也不少景點被開發，其中在地最大廟宇的二城潤濟宮周圍就有條在地人頗推崇的登山步道，不過近年卻荒廢而未管理，步道內暗藏許多危機，多處木頭地板出現地洞，甚至快要斷裂，讓不少在地人感到可惜，也擔心外地遊客因此受傷。
記者實際走訪，木棧道前半段就已經有不少斷裂處，走到後面不只是木頭布滿青苔，木板也出現空洞，還有鋼釘突出，甚至沒有護欄，雖然能遠眺周圍山景，但走起來險象環生，讓人不敢再靠近。
雙城里長黃燦煌向記者反映，該步道除是不少香客會前來的景點，附近居民及中央印製廠的員工也都會前來走走，不過已經有好一段時間沒有整修，現在越來越少人前往；市府既然想要推廣輕軌及帶動周邊發展，就不應該漏掉該處的整建，盼藉機會重整及推廣。
新北市議員黃心華近日邀集新店區公所、新北觀旅局等有關單位會勘。黃表示，該步道欄杆傾倒、枕木腐爛，一旦跌倒或踩踏，易造成傷亡風險，該步道不只是民眾踏青動線，也有潛力成為輕軌周邊觀光景點；未來除全面修繕外，也應與潤濟宮周圍之百年文物整合行銷，發揮多元深度旅遊效益。
觀旅局觀光技術科長簡鴻沂表示，目前已經委託工程顧問公司做工程設計，屆時將招標廠商依照設計圖施作，由於還在設計中而無法確定時程，但會拚六月動工、年底完工，屆時也會推廣郊山小旅行。他強調，各區公所都會定期巡檢轄內登山步道，並向局內提出修繕需求做修繕。
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