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大直損鄰案釀民代隔空交火 住戶質疑：說明會是為基泰復工舖路

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
基泰大直案事發迄今超過半年，基泰建設昨晚與損鄰戶開賠償說明會，引發議員與里長為此隔空交火。圖／大直里長曹邦全提供
基泰大直案事發迄今超過半年，基泰建設昨晚與損鄰戶開賠償說明會，引發議員與里長為此隔空交火。圖／大直里長曹邦全提供

基泰大直案事發迄今超過半年，基泰建設昨晚與損鄰戶開賠償說明會，引發議員與里長為此隔空交火。議員陳怡君批黑幕重重，受託人遭阻入場，里長曹邦全反擊不實指控，說明會是希望給災民充分知的權利；有住戶不滿基泰誠意何在，更認為該會是里長為基泰未來復工舖路。

陳怡君昨批市長蔣萬安讓里長當打手，也質疑工安事件時，市府官員找不到基泰，然一位基層里長就可以輕輕鬆鬆與基泰協調賠償和解，甚至有損鄰戶擔心房子居住安危，不敢回家住，因此簽委託書請人代表與會，里長卻不讓受託人入場。

曹邦全今發出6點聲明，駁斥陳不實指控。曹說，說明會起因多位里民與鄰長委託，他才聯繫基泰開說明會，對方願意才促成，「我知道賠償款不會自動匯進大家的戶頭」，總要有人開說明會；會場設備與場租皆為里長自費支出。

曹再指出，受災戶表示事發至今，基泰沒當面表達歉意，基泰建設總經理孫偉志在說明會上，同意以最高1.2倍金額賠償，並為此案起立跟住戶致歉。另，陳沒說的是拿委託書者是其辦公室主任，這在開會通知單上就已謝絕。

曹說，感受到陳在言詞之中，再再顯示貶抑基層里長，是否需為了指責北市府而隨意踐踏基層里長的尊嚴？另，大家審閱和解書是說明會重要事項之一，列席的北市法務局長連堂凱從旁協助，基泰將順應住戶反映修正條款2處，經法務局審閱後再給里長公告。

陳怡君提4點回應，「沒有人貶意基層里長，此案為全國矚目重大工安賠償事件，台北市政府應出面捍衛受災戶權益，並非由基層里長承擔。」北市府與基泰建設應肩負賠償、協調事宜，場地也不應該讓基層里長掏腰包自費。

陳說，基泰昨在會議揚言「里長表示長輩都已經年邁，不宜訴訟」，因此希望和解，此舉造成多數住戶認為基泰只想賠錢了事等怨言。她質疑，里長難道沒看到住戶反映？基泰以訴訟給住戶壓力，里長不生氣嗎？另辦公室主任是住戶友人，受託與會卻遭拒，陳質疑里長希望協助和解，為何刻意阻撓？

與會一名損鄰戶表示，自己全程聽下來，基泰只願照鑑定報告賠償，這叫有誠意和解？住戶們現場喊冤，里長與市府沒有幫住戶發聲，看不出有站在他們這邊。他質疑，里長主動辦說明會是要幫基泰未來向市府申請復工鋪路，若有和解動作，應有助於復工。

建管處表示，3月12日為當地里長基於維護里民權益，主動邀集里民召開說明會，協助受損民眾與基泰建設儘速達成賠償共識；里長或其它有機構有辦理相關說明會，雖然市府非主辦機關，仍會在站在民眾立場積極協助，提供諮詢。

基泰大直案事發迄今超過半年，基泰建設昨晚與損鄰戶開賠償說明會，引發議員與里長為此隔空交火。圖／大直里長曹邦全提供
基泰大直案事發迄今超過半年，基泰建設昨晚與損鄰戶開賠償說明會，引發議員與里長為此隔空交火。圖／大直里長曹邦全提供

住戶 北市 基泰建設

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