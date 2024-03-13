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北海岸老梅綠石槽抹茶地毯綠一半 「日出金光」拍攝美翻了

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北北海岸石門老梅綠石槽最近已經綠快一半了，目前覆蓋率近40%，有如舖上一層綠油油的抹茶地毯。記者游明煌／攝影
新北北海岸石門老梅綠石槽最近已經綠快一半了，目前覆蓋率近40%，有如舖上一層綠油油的抹茶地毯。記者游明煌／攝影

新北北海岸石門老梅綠石槽最近已經綠快一半了，目前覆蓋率近40%，有如舖上一層綠油油的抹茶地毯，預計到4月中是觀賞好時機，已開始吸引遊客及攝影愛好者朝聖。北觀處說，清晨日出時可以拍到陽光灑落，配上海浪拍打濺起水花會更美麗，是拍攝最佳時機。

綠石槽是綠色的石蓴等海藻生長所造成的天然景緻，北觀處說，位北海岸石門區老梅里的綠石槽海岸，是「潮溝」或「海蝕溝」，這些排列整齊的石槽，是由於大屯火山爆發後，遺留海岸邊的火山礁岩，在波浪長期的沖刷下，質地鬆軟的部份被侵蝕，留下較堅硬的部分而形成溝槽。

最近綠石槽到假日已有民眾來朝聖，放眼望去已是一片綠，北觀處今天表示，目前覆蓋率近40%，宛如舖上一層綠油油的抹茶地毯，已是觀賞好時機，一直會持續到4月中，5月中後會開始白化，是短暫的季節限定美景。

何時來拍最美、最綠？北觀處說，綠石槽這裡有日出，退潮後可以看到大片綠色石蓴爬滿石槽，較為壯觀，清晨日出時，可以等陽光灑落、配上海浪拍打濺起水花，拍起來更美麗。出發前可先查詢中央氣象署石門潮汐表。

以今天潮汐表為例，滿潮時間點是0010、1225，乾潮是0703、1918，建議在乾潮時段去，而滿潮後的2小時就退得差不多，就可前往拍照。

北觀處提醒，不要踩在石槽上面拍攝，違反者最高可罰3萬元，因為踩踏會影響海藻、孢子的生長，會有志工巡查、提醒。

披附在石槽上的石蓴，是北海岸潮間帶常見到的綠色海藻，一年四季均可生長，尤其是春季會大量生長，常覆蓋於潮間帶海蝕平台或礁石，隨後會因為夏季暫時白化消失，但石蓴的孢子仍存於石縫中，等待東北季風到來後再次生長。

新北北海岸石門老梅綠石槽最近已經綠快一半了，目前覆蓋率近40%，有如舖上一層綠油油的抹茶地毯。記者游明煌／攝影
新北北海岸石門老梅綠石槽最近已經綠快一半了，目前覆蓋率近40%，有如舖上一層綠油油的抹茶地毯。記者游明煌／攝影
新北北海岸石門老梅綠石槽最近已經綠快一半了，目前覆蓋率近40%，已如舖上一層綠油油的抹茶地毯。記者游明煌／攝影
新北北海岸石門老梅綠石槽最近已經綠快一半了，目前覆蓋率近40%，已如舖上一層綠油油的抹茶地毯。記者游明煌／攝影
新北北海岸石門老梅綠石槽最近已經綠快一半了，目前覆蓋率近40%，有如舖上一層綠油油的抹茶地毯。記者游明煌／攝影
新北北海岸石門老梅綠石槽最近已經綠快一半了，目前覆蓋率近40%，有如舖上一層綠油油的抹茶地毯。記者游明煌／攝影

新北 潮間帶 石門 老梅綠石槽

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