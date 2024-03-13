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基北北桃平台 今年聚焦節能、防災

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

2024大選過後，北台4縣市基北北桃合作交流平台會議本周五將登場，繼去年推出1200交通月票後，將再度攜手合作推「更有感施政」，4縣市聚焦節能減碳，推動永續地球，包括擴大減碳存摺政策、祭出配合民眾受惠的實質回饋，也合作推動防災備援、綠色旅行等。

據了解，為讓北台4縣市民眾能更具體有感，今年的主題聚焦節能減碳，包括面對風災、地震等，4縣市將推動防災備援合作，讓防災資源能1加1大於2；另外，因應氣候變遷永續議題持續推進，4縣市首長也共推綠色旅行，不僅提升4縣市觀光，也響應環保永續。

今年延續去年月票吃到飽，從個人實質優惠的「自己好」，擴大到永續環境的「大家好」，今年將擴大延續推動減碳存摺計畫，將現行參加活動可抽獎，精進為更實質回饋，朝4縣市合作推累積綠運輸里程可積點數，換取商品等實質回饋。

知情人士說，今年開始，基北北桃要建構一套防救災資通訊備援的合作機制，例如因氣候變遷等極端情形，致使某縣市防救災系統中斷服務，為快速回復系統運作，這次的合作將打破縣市地理環境限制，採跨市防救災資訊系統相互建置備援或備份系統作法，強化防災韌性。

4縣市前期合作會以建置民眾服務系統、基礎環境建置為主，中期建置重要系統備援，後期定期聯合異地備援模擬演練及滾動式調整機制，發展常態合作模式，例如地震發生，導致斷電儘管有不斷電系統，若超過負荷，可以透過外縣市的備援救災。

地震 存摺 減碳

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