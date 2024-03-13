勞檢員高危險 北市下月調高加給

北市近5年勞檢員流動率高達10％，副市長林奕華去年底當面向行政院長陳建仁爭取調高執行風險工作費，勞動局上周五接到行政院的核定函，從4月1日起，第一類勞檢員每月將給5000元加給；第二類勞檢員每月3000元加給。第一線勞檢員說，調高危險加給對他們辛苦高風險工作，無疑是大激勵。

北市勞檢員去年有15人轉職，占法定員額80人的18.75%，該職缺留才不易。林奕華說，勞檢員流動率高，已成公安危機，她去年12月21日代表市長蔣萬安在行政院會向陳建仁建議調高加給，並獲勞動部長許銘春支持，欣見中央與地方一同努力，替勞檢員加薪、替公安加分。

12年資歷的潘姓勞檢員坦言，他主要負責營造塔吊稽查，每次稽查幾乎都是處於危險狀態，可能要爬十多層樓，過去他就曾在近39度高溫下走塔吊，隨時都有很大工作危險，就曾有新人分發進來做不到一個月就離職，調高加給真的是給大家一個鼓勵。

張姓女勞檢員說，勞檢的工作常面對環境未知風險，進到場域不知道會發生什麼狀況，加上機動性高、工作量大，的確留不住人，提高加給是給她們一個肯定。

勞動局指出，勞檢員離職率高有四大原因，包括勞檢職務具複雜度及特殊性，勞檢員必須能在短時間做出正確判斷，訓練與養成非短期之內可以完成。北市勞檢員每月要負責檢查約270場次，如有重大公安，須24小時待命，且因具有當下決定執行公權力強度的權力，自然受到許多外在無形壓力，導致壓力沉重、離職率偏高。

勞動局表示，還有許多工安現場常有倒塌、中毒、缺氧、爆炸等高度危險，且相關工安資訊也相對不透明，暴露在極高風險工作場域。薪資待遇也有落差，公職薪水相較民間年薪恐少35萬元，導致補實困難。