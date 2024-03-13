大直損鄰案1.2倍賠償 挨轟賠錢了事

基泰大直塌陷案去年9月事發迄今超過半年，基泰建設昨晚與損鄰戶開賠償說明會，176戶損鄰戶中，約百人到場與會，依公會鑑定鄰損金額近1700萬，基泰提出最高1.2倍賠償，有民眾不滿基泰「只想賠錢了事」，也有住戶想盡快恢復正常生活，選擇和解而不願訴訟。基泰指出，各種意見一定虛心接受指教。

大直里長曹邦全昨邀集基泰建設與損鄰戶在大直國小開會，基泰建設總經理孫偉志說明賠償方案，依三大技師公會鑑定報告作為和解條件，市府團隊則有法務局長連堂凱、建管處長虞積學等人均與會，會議從晚間7點開始，快9點才結束。

會議近2小時，期間不時傳來爭論聲，有民眾當面怒轟基泰「只想賠錢了事」，根本不是來解決問題；還有人表示，自家房屋有傾斜且漏水，180多天來承受龐大壓力，卻看不到基泰賠償誠意，「甚至動不動就說走法律程序」，讓他不能接受。

住戶林先生指出，事發後，帶給社區許多不方便與影響，除了可見的的裂縫、漏水外，包含精神損失，以及房屋受損導致出租、買賣的損失，基泰談都沒談，甚至把賠償、和解綁一起，僅依照公會鑑定書的可見損失賠償，金額太低，直呼不合理。

居民陳小姐會後表示，自己算下來賠償金額逾10萬元，選擇和解是希望這件事趕快告一段落；另名住戶說，事發後，承受不小壓力，這都無法用金錢估算，自己年紀大，不願打官司，選擇和解是「無奈的妥協」。

孫偉志表示，現場很多居民是理性的，也有些人指導，一定虛心接受指教，基泰釋出最大誠意，以三大公會估價為依據，賠償1.2倍。

曹邦全說，說明會中有民眾對於居民對於和解書的文字有疑慮，屆時待基泰修改後，經市府確認沒問題，再透過里長發給里民，近期先不收和解書。

議員陳怡君批評，事發時市府官員找不到基泰，現在一位基層里長就可以與基泰協調賠償和解，住戶是來跟基泰談和解，而不是跟里長談，說明會卻未開放民代及媒體入場，到底在怕什麼？

建管處指出，當地里長基於維護里民權益，主動協助受損住戶與基泰建設盡速達成賠償共識，如未能達成共識者，仍可依損鄰規則規定提出調處程序，協調不成，市府仍將要求基泰將鑑定金額1.2倍提存法院，確保受損户權益。