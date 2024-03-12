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瑞芳四腳亭車站電梯有解 立委會勘盼早日開工

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
立法委員廖先翔會勘瑞芳區四腳亭車站，無障礙設施及雨遮改善等工程的進度，地方盼早日定案，順利開工。 圖／觀天下有線電視提供
立法委員廖先翔會勘瑞芳區四腳亭車站，無障礙設施及雨遮改善等工程的進度，地方盼早日定案，順利開工。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區四腳亭車站已經有六十年的歷史，站體老舊斑駁不堪，加上沒有無障礙電梯可以使用，讓許多長者或是行動不便者要前往月台很不方便，因先前發包後出現廠商棄標，因此又延宕了一段時間，立法委員廖先翔今(12)日邀請台鐵公司，四腳亭三位里長等單位到現場，說明車站無障礙設施及雨遮改善等工程的進度，地方盼早日定案，順利開工。

吉慶里里長簡惠麗表示，看到很多長者因為沒有電梯，都得慢慢爬樓梯才能到月台搭火車，真的覺得不捨，希望無障礙電梯趕快完成，也感謝立委廖先翔來督促各項進度。

吉安里里長謝永昌表示，雖然四腳亭是三等站，但是上下班尖峰時間，人潮還是有在每班次近百人左右，加上這裡不少長者外出工具都是仰賴火車，所以無障礙電梯真的很需要，前後爭取十多年的時間，希望這次在立委廖先翔的促成下，能夠順利招標動工。

上天里里長林瑞明說，感謝今天委員和台鐵公司到場說明進度，對於停擺好久的的電梯工程，現在總算露出曙光，只希望各項程序和招標一切順利進行，讓四腳亭站改善可以早日進行。

立法委員廖先翔說，四腳亭車站的站體老舊亟需改善，還有無障礙電梯也是在地民眾最大的渴望，目前台鐵公司也打算重新招標，他也會緊盯各項進度，希望讓工程趕快進行，讓民眾進出車站更安全便利。

台鐵 廖先翔 電梯

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