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淡水拖吊場遷新址交通成問題 議員盼設公車站牌

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區施吊場遷移到淡海路291-1號的位置，新北市議員鄭宇恩希望爭取公車站牌等設置，以方便民眾使用。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區施吊場遷移到淡海路291-1號的位置，新北市議員鄭宇恩希望爭取公車站牌等設置，以方便民眾使用。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要讓淡水區沙崙路有更多的停車空間，原本位於新北市淡水區沙崙路上的施吊場現在已經遷移到淡海路291-1號的位置，因此新北市議員鄭宇恩到新施吊場了解遷移後的狀況與環境，並且針對周邊的交通轉乘問題進行協調，希望針對公車站牌等爭取設置，以方便民眾使用。

新北市議員鄭宇恩表示，這次的遷移不僅是讓施吊場用地項目符合交通用地，更遷移到輕軌沙崙站旁，位置相當方便，這次來了解施吊場環境，除了看看交通隊員警有什麼樣的需求，或是改善辦公室環境外，更要來增設公車站牌。

雖然民眾車輛違規被送到保管場，需要其他交通轉乘工具，因此在目前施吊場對面，原本就有紅26號公車路線的經過，但過去因廢除站牌變成不停靠，現在研擬要將這公車站恢復使用，讓施吊場周邊的交通轉乘工具能夠更加方便。

公車 淡水

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