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三芝社區長輩寫書法好有趣 甲骨文簡單好書寫

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區樂天社區長輩書法課認真寫書法，甲骨文的書法課程，簡單的筆畫，讓長輩輕鬆書寫。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區樂天社區長輩書法課認真寫書法，甲骨文的書法課程，簡單的筆畫，讓長輩輕鬆書寫。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區樂天社區長輩書法課認真寫書法，不過雖說是寫書法，但仔細一看長輩們寫的字都不是一般看得懂的文字，而是有點像畫圖般的甲骨文，原來是因為社區中有不少長輩都不識字，老師透過精心規劃甲骨文的書法課程，簡單的筆畫，讓長輩輕鬆書寫，更加可以透過字體的形象、樣貌去進一步的認識更多文字。

樂天社區書法老師林淑英說，社區中有不少長輩不認識字，因此書法課就帶著長輩們寫甲骨文，少了傳統書法永字八法的運筆技巧，書寫甲骨文更多的是描繪，像是寫字也像是畫畫，讓長輩寫得出字所代表的意象就可以大略的猜測出字的含義，長輩們學得很快，也很有興趣。

長輩分享回饋說，老師在這堂課帶領大家寫下竹、驅、黍、燕等字的甲骨文，而這些甲骨文都跟字的形象有些雷同，看著甲骨文的樣貌多少也可以猜出文字所代表含義，這也讓原本聽起來枯燥乏味的書法課變得有趣了起來。

長輩們認真一字一字的描繪、書寫練習，老師也很貼心的為長輩挑選寫得最好看的字體集結成成果冊，讓長輩看看自己累積學會並識得了多少字，讓長輩不僅從中認識更多的文字，也獲得了滿滿的成就感。

書法 甲骨文 長輩

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