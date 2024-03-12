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幫助慢性精神病患者重返職場 北市2年將再設2心衛中心

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市目前在4個行政區設立心衛中心輔導個案就業，預計今明兩年分別將於信義、南港設立2個心衛中心，幫助個案走出困境。示意圖／ingimage
北市目前在4個行政區設立心衛中心輔導個案就業，預計今明兩年分別將於信義、南港設立2個心衛中心，幫助個案走出困境。示意圖／ingimage

衛福部統計，截至2023年第3季，北市領有身心障礙證明的慢性精神病患者有1萬5293人，衛生局表示，慢性精神病只要及早治療，大多能康復重返職場，就業率更佔身心障礙者中近2成，但求職上常遭打槍，為使這些人盡快走出困境，北市目前在4個行政區設立心衛中心輔導個案就業，預計今明兩年分別將於信義、南港設立2個心衛中心，幫助個案走出困境。

衛生局表示，據統計，110年15歲以上身心障礙者目前工作現況分析，其中慢性精神病患者就業率為19.46%，然而精神病康復者求職上常遭打槍，讓康復者感到自卑，嚴重恐導致疾病復發，財團法人精神健康基金會執行長韓德彥表示，團體治療中病友常提到社會對慢性精神疾病患者不友善、排斥及就業不平等，甚至以歧視用語形容。

韓德彥說，多數病友及早就醫後透過規律治療，在家人及社會陪伴下，穩定自立生活，業主若給予病友更多機會，看見其優秀的工作能力使其更快走出困境。心理衛生科長陳小燕表示，目前在萬華區、文山區、北投區及中正區社區心理衛生中心聘有職能治療師，依康復者的需求評估規畫後，設計與辦理多元職能訓練等相關課程，

陳小燕說，111年至112年透過職能評估及職能訓練課程，已服務1855人次，設點區域主要考量醫療量能、精神個案比例等來設點，以台北市人口比例推算須設立6至7個心衛中心，目前規畫一個心衛中心服務2個行政區，預計今年會在信義區設點，明年則再增加南港區。

職能治療師陳小姐表示，通常個案來尋求協助，治療期大約半年起跳，會根據個案時間管理及生活安排、職涯探索與體驗、職場社交互動技巧、工作壓力調適等主題，提供社區精神康復者及家屬專業的職業重建技能與資訊，個案進入職場也會觀察狀況，並於適當時機給予協助。

患者 衛生局 重返職場

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