外公帶大…大業實中學生品學兼優暖心助人 獲全國靈鷲山普仁獎

第14屆全國靈鷲山普仁獎日前在新北市知名飯店頒獎，表揚全國71位優良生活品德與孝行國中小學生，嘉市大業實中學生蔡淑婷經地區初選入圍，透過志工家庭訪問、嚴格把關，脫穎而出，是嘉義區唯一獲得全國普仁獎的國中生。

蔡淑婷從小由打零工外公獨立撫養長大，家境雖然困苦，她不畏環境艱難，在家主動肩負起所有家事打理，與外公感情非常好，立志未來當警察，報答外公與社會。

她感謝一路上幫助她的人，無法一一致謝，希望未來到靈鷲山基金會擔任志工，讓善循環，也想對更多和她一樣境遇人說，「充實自己、精進自己，讓自己強大，才能幫助別人」。

蔡淑婷說，她未來想當對社會有幫助的人，在邁向目標的路上，發現要達到目標不容易，必須不斷吸取新知、努力充實才能達到。因此，她學業自我督促，主動學習，提升學習表現，積極參與校內外多元競賽，如作文、游泳等，勇奪全市游泳國中組第一名。

導師黃于珊表示，淑婷學業表現優異，自我要求，和同學組成讀書會，討論功課解決疑難，提升學習，國中學業成績突飛猛進，不忘關心周邊同學，主動幫助同學課業，是暖心正向孩子。接受淑婷幫助課業的黃姓學生說，淑婷常把老師上課教授歷史章節，用故事串聯起來，讓她發現原來歷史那麼有趣。

大業實中校長陳明君感謝靈鷲山慈善基金會設普仁獎學金，弘揚校園以愛傳善「小太陽」不因環境困頓滅失光芒，這和學校教育理念不謀而合，蔡淑婷在全台1183名入選學生中，通過全國決選，實屬不易，未來，學校會繼續引進家長會、校友會等資源，協助更多「小太陽」發光發熱。