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台大、北榮搶人 北市砸錢蓋醫護宿舍

聯合報／ 記者賴昀岫沈能元／台北報導

為了爭取護理人力，台大、北榮兩家醫界龍頭展開搶人大作戰，台大醫院在北市仁愛路黃金地段耗資18億元，興建位於「蛋黃區中的蛋黃區」、地下3層、地上15層的醫護人員宿舍。北榮則斥資近20億元，興建醫護宿舍大樓，採用超高級建材，而這間天母小豪宅月租僅需1千元。

台大醫院昨舉辦「仁愛醫護大樓新建工程」動土典禮 ，院長吳明賢說，安居才能樂業，該大樓將於2027年完工，提供732床醫護輪值宿舍，還有幼兒園，讓員工安居才能樂業，人才正是醫院最大的資產。

「當你決定要做好事，全世界都會來幫你。」吳明賢說，宿舍大樓位在蛋黃區中的蛋黃區，不敢說絕後，但一定空前，希望在這麼好的地段興建員工優質住宿環境，同仁能無後顧之憂工作。

同樣為了留住護理人才，台北榮總與潤泰集團合作改建醫護宿舍大樓，院長陳威明表示，規畫1200床供單身同仁居住，另有44戶眷舍、9戶學人宿舍，完工後大幅提升醫護居住品質，吸納更多優秀人才到北榮服務。

陳威明說，醫護宿舍大樓朝豪宅規畫，採造價昂貴的隔音地板。預計今年6月15日取得使用執照，最近就會針對樓層、房間進行抽籤。

台大醫院 宿舍 房間

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