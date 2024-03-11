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波隆那繪本首獎得主前進空大市集 16日帶親子創作

中央社／ 新北11日電
新北市立圖書館蘆洲分館16日在空中大學市集辦活動，邀曾獲義大利波隆那拉加茲故事類首獎的林廉恩分享最新繪本「森林裡倒下了一棵樹」。聯合報系資料照
新北市立圖書館蘆洲分館16日在空中大學市集辦活動，邀曾獲義大利波隆那拉加茲故事類首獎的林廉恩分享最新繪本「森林裡倒下了一棵樹」。聯合報系資料照

新北市立圖書館蘆洲分館16日在空中大學市集辦活動，邀曾獲義大利波隆那拉加茲故事類首獎的林廉恩分享最新繪本「森林裡倒下了一棵樹」，並帶大家創作；現場消費還送免費好書。

新北市立圖書館館長王錦華今天透過新聞稿表示，為了鼓勵民眾親近閱讀，蘆洲分館走進社區，與空中大學合作，於在地市集推出好書交換與親子閱讀活動，讓民眾逛市集，也能看好書、聽演講，還能帶喜歡的書回家，感受閱讀樂趣。

新北市立圖書館說，蘆洲分館「洲遊閱讀趣」16日活動，邀林廉恩分享最新創作繪本「森林裡倒下了一棵樹」，同時帶民眾進行繪本創作。現場還有好書交換市集與行動書車，包括文學小說、繪本童書等上百本書，現場消費還加碼免費送好書。

「洲遊閱讀趣」活動3月、6月、9月、11月的第3個週末在位於蘆洲區的空中大學舉辦，曾入選2018年義大利波隆那兒童插畫展的剪紙藝術家劉韻竹6月15日與9月21日也將到場分享。

圖書館 義大利

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