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炸寒單、拼板舟 媒體人賴世榮退休後重拾畫筆彩繪人生

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
賴世榮在台東寶町藝文中心推出「走畫趣寂」創作展，共展出73幅油畫和少數水彩，他跟觀眾分享創作精神。記者徐白櫻／翻攝
賴世榮在台東寶町藝文中心推出「走畫趣寂」創作展，共展出73幅油畫和少數水彩，他跟觀眾分享創作精神。記者徐白櫻／翻攝

媒體人出身的賴世榮退休後定居台東專心作畫，作畫題材廣泛，舉凡炸寒單、蘭嶼拼板舟等主題及大自然景物都是創作題材，專攻水彩，油畫，年逾70歲保持滿滿創作能量。賴世榮說，征戰各地取材，爭取畫展機會，希望以畫筆紀錄更多台灣美景。

73歲賴世榮擔任大自然油畫協會理事長，本身雖是美術科班出身，畢業後先在廣告公司上班，前往美國後進入報社服務，累積多家報社資歷，2015年退休後專心作畫，天天創作不懈。

「30年前派駐台東，就此結下不解緣分」賴世榮說，他在退休後生活圈幾乎都在台東，也常去外縣市寫生或速寫，畢竟人的生命有限，必須善用時間計畫性作畫，透過畫展讓更多人看見各地美景。

創作多年下來，賴世榮畫作累積近300幅，雖然年過70，無論是台南鹽水、新北菁桐、苗栗虎山、屏東客家文化園區等地都有他取景身影，取材十分多元，他也鼓勵協會會員，「要拓展外縣市開展機會，要走出台東」。

賴世榮表示，觸目所及感動的題材皆能入畫，這次畫展題材除台東好山好水外，還有炸寒單文化、古都台南等地風景，觸目所及讓人感動的題材皆能入畫。台東寶町藝文中心推出「走畫趣寂」創作展，共展出73幅油畫和少數水彩，展期至5月4日止，3月23日、4月13日、4月27日上午10點安排畫家現場解說。

台南 台東 炸寒單

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