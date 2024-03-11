聽新聞
test
0:00 / 0:00

半年了 大直損鄰案 被爆民宅續下陷

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
議員陳怡君再爆，大直民宅塌陷事件事隔半年，當初受影響的198戶仍有部分反映家裡出現下陷、水管疑被擠壓破裂漏水、陽台磁磚脫落等狀況。圖／北市議員陳怡君提供
議員陳怡君再爆，大直民宅塌陷事件事隔半年，當初受影響的198戶仍有部分反映家裡出現下陷、水管疑被擠壓破裂漏水、陽台磁磚脫落等狀況。圖／北市議員陳怡君提供

基泰大直建案去年因施工不當導致鄰宅倒塌受損，議員昨再爆，事隔半年當初受影響的198戶仍有部分反映家裡出現下陷、水管疑被擠壓破裂漏水、磁磚脫落等，質疑損鄰案仍持續惡化，市府放任受災戶獨自與基泰建設交手，籲損鄰金額須重新評估，市長蔣萬安硬起來。建管處回應，市民有需要將協助。

大直民宅塌陷案已時隔半年，北市議員陳怡君陸續接獲居民陳情，指許多住戶仍身心疲憊每天活在恐懼中。

陳說，上周有A損鄰戶憂心忡忡告訴她，家裡門修好又無法關，後門地磚持續破損下沉，對比去年結構技師的測量照，裂縫越來越長、深，現在手指可直接插入裂縫半指節；B損鄰戶也投訴，家裡每天都在掃陽台掉落的磁磚；C損鄰戶在公安事件後，因房屋下陷漏水至今修不好，每天24小時都用抽水馬達在樓梯間抽水，議員現勘時，還因天花板磁磚掉落，差點砸傷頭。

陳怡君說，上月23日她反映受災戶苦等賠償未果後，3月5日里長就在公布欄貼「基泰大直賠償說明會」將於3月12日召開，居民不滿此說明會是邀請「有意願」以三大公會鑑定賠償金額為「和解條件」的民眾，批評基泰的賠償態度。

基泰建設則表示，本案完全依「北市建築施工鄰損事件爭議處理規則」，目前進度為三大公會鑑定完成，一切公正公開且有科學依據。接下來協調賠償和解，若未達協議，將依規則提存合理的鑑定金額至法院。基泰也表示，去年9月8日後他們已無施工，且之後透地雷達監測數據均正常，鑑定後如有鄰損擴大情形，應與公司無涉。

建管處指出，會發函要求基泰積極與受損戶談賠償或修復協商，如未達共識，民眾可依損鄰規則提出調處，協調不成，會要求基泰將鑑定金額1.2倍提存法院。對損鄰戶提增加受損部分，會請專業技師公會補充鑑定。

大直 議員

延伸閱讀

已半年了！議員爆大直損鄰民宅續下陷磁磚掉 居民活在恐懼中

北市二殯告別式天花板掉落砸人 議員批淪為豆腐渣工程

愛爬山、跑馬拉松？氣溫驟降注意心痛 醫籲先做「這檢測」

補教老師「自由落體」虐貓 陳怡君轟可惡、猜非第一次

相關新聞

半年了 大直損鄰案 被爆民宅續下陷

基泰大直建案去年因施工不當導致鄰宅倒塌受損，議員昨再爆，事隔半年當初受影響的198戶仍有部分反映家裡出現下陷、水管疑被擠...

1999網路電話成效差？ 蔣萬安、柯文哲再交手

台北前後任市長柯文哲、蔣萬安隔空再掀戰火，繼YouBike前30分鐘免費爭議，柯任內建置1999網路電話被議員批成效不彰...

卡東門市場改建？ 數位部：子虛烏有 市長還原打臉

北市東門市場改建最早規畫沿用南門中繼市場「華光特二」用地，數位部日前澄清絕無搶這塊地，稱藍委指控卡東門改建子虛烏有。市長...

五泰輕軌公聽會 黃國昌、洪孟楷同框

五股泰山輕軌可行性研究去年經行政院核定，預計設置14座車站及1座機廠。新北捷運局3月初在蘆洲、五股及泰山各辦一場公聽會，...

中正新橋往北市方向 16日通車

中正橋是往來新北永和及台北市重要橋梁，有快90年歷史，因橋體老舊而重建新橋。中正新橋台北市往新北去年10月通車，今年3月...

缺工、物價漲 捷運汐東線流標

捷運汐東線總經費376.93億元，營建成本高，加上缺工，3月8日開標無人投標。新北市捷運局表示，將針對市場行情、工程條件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。