半年了 大直損鄰案 被爆民宅續下陷

基泰大直建案去年因施工不當導致鄰宅倒塌受損，議員昨再爆，事隔半年當初受影響的198戶仍有部分反映家裡出現下陷、水管疑被擠壓破裂漏水、磁磚脫落等，質疑損鄰案仍持續惡化，市府放任受災戶獨自與基泰建設交手，籲損鄰金額須重新評估，市長蔣萬安硬起來。建管處回應，市民有需要將協助。

大直民宅塌陷案已時隔半年，北市議員陳怡君陸續接獲居民陳情，指許多住戶仍身心疲憊每天活在恐懼中。

陳說，上周有A損鄰戶憂心忡忡告訴她，家裡門修好又無法關，後門地磚持續破損下沉，對比去年結構技師的測量照，裂縫越來越長、深，現在手指可直接插入裂縫半指節；B損鄰戶也投訴，家裡每天都在掃陽台掉落的磁磚；C損鄰戶在公安事件後，因房屋下陷漏水至今修不好，每天24小時都用抽水馬達在樓梯間抽水，議員現勘時，還因天花板磁磚掉落，差點砸傷頭。

陳怡君說，上月23日她反映受災戶苦等賠償未果後，3月5日里長就在公布欄貼「基泰大直賠償說明會」將於3月12日召開，居民不滿此說明會是邀請「有意願」以三大公會鑑定賠償金額為「和解條件」的民眾，批評基泰的賠償態度。

基泰建設則表示，本案完全依「北市建築施工鄰損事件爭議處理規則」，目前進度為三大公會鑑定完成，一切公正公開且有科學依據。接下來協調賠償和解，若未達協議，將依規則提存合理的鑑定金額至法院。基泰也表示，去年9月8日後他們已無施工，且之後透地雷達監測數據均正常，鑑定後如有鄰損擴大情形，應與公司無涉。

建管處指出，會發函要求基泰積極與受損戶談賠償或修復協商，如未達共識，民眾可依損鄰規則提出調處，協調不成，會要求基泰將鑑定金額1.2倍提存法院。對損鄰戶提增加受損部分，會請專業技師公會補充鑑定。