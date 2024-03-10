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基泰大直受損說明會市府未派人？ 建管處：有需要可派人列席
基泰大直施工不當導致鄰房塌陷及附近房屋受損，議員今再爆料，基泰建設12日將與受災民眾舉行說明會，卻沒有市府或基泰都沒有正式公文，且該會議也未說明市府是否派員出席為住戶主張權益或協助溝通釋疑，質疑北市府放任受災戶獨自與基泰建設交手，建管處長虞積學說，說明會非市府所辦，但民有需要相關損鄰相關法令程序說明，建管處將派員列席協助。
建管處處長虞積學強調，3月12日說明會是當地里長基於維護里民權益，主動邀集召開協助受損民眾與基泰建設盡速達成賠償共識，如未能達成共識民眾仍可依損鄰規則規定提出調處程序，協調不成，市府仍將要求基泰將鑑定金額1.2倍提存法院，以確保受損户權益。
建管處補充，在損鄰鑑定期間，有提出造成生活不便需立即修繕的受損户，建管處均要求承造人修復，此外，受損户提出拆除塌陷房屋過程，讓原受損處更加嚴重，已請專業技師公會進行補充鑑定，補充鑑定結果與賠償金額均納入三大公會最終鑑定報告中，保障受損戶財產損失權益。
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