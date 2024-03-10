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智慧教室進度慢？新北：裝設逾8成

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北預計2025年完成建置智慧教室，全面推動數位教學。圖／新北市教育局提供
新北預計2025年完成建置智慧教室，全面推動數位教學。圖／新北市教育局提供

新北預計2025年前完成建置智慧教室，全面推動數位教學，但民代發現，小校的進度都完成，但大校班級數量多，還沒裝完，學校擔憂硬體沒到位，影響教學進度，應檢討進度。教育局表示，安裝率已超過8成，今年會優先協助偏鄉學校，及中型、大型學校，以滿足整年段為原則。

教育局提出5年計畫在新北所有學校完成裝設觸控式螢幕，市議員許昭興指出，很多小校都已經完成安裝，但大校班級數量多，有的只裝10幾個班。

許昭興以永和秀朗國小為例，全年級有138班，要4年半才能完成，目前只裝好18班的觸屏，教育局表示會依照年級班級數量安裝，今年給秀朗國小的數量是33台，仍無法完整給2個年級使用，認為目前安排狀況不妥。

許昭興表示，教育局希望學校申請議員配合款，推動安裝速度。但不可能所有金額都砸在觸控式螢幕，也需用在公園、鋪路、廁所修繕等方面，教育局應檢討這部分，不要影響學生受教權。

市議員陳儀君建議，教育局除了盤點硬體設備，也要為師資增能，年輕老師對數位駕輕就熟，但對年資高的老師來說會不會適應不良，這部分要多考慮。

有校長坦言，過去老師只能用粉筆寫板書，長期下來容易有肩頸問題，現今推動數位教學，可以利用觸屏教學、即時找補充資料給學生，除提升效率也很便利，但裝設速度要配合經費分配，老師們都希望能盡快安裝。

教育局表示，市府規畫2025年前完成安裝1萬600台觸控式螢幕，總經費逾10億，分5年執行，截至去年底安裝8910台，安裝率逾8成，今年優先協助偏鄉學校，及中型、大型學校，以滿足整年段為原則，預計安裝2500台，2025年全數完成。

另外，教育局也已建置智慧教室，規畫逐步升級，2022年已完成1萬600班智慧教室基礎設備：包括單槍投影機、生生用平板及校校有2G網路。

偏鄉學校 教育局 議員

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