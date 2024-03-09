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北市二殯告別式天花板掉落砸人 議員批淪為豆腐渣工程
台北市立第二殯儀館新大樓3樓禮廳，昨天發生新禮廳天花板掉落，當時有民眾正在舉行告別式，天花板砸下，造成一名長者手部遭砸傷。台北市議員陳怡君上午指出，民眾淚送往生者，竟遭天花板掉落砸傷，二殯淪為豆腐渣工程嗎？驗收過程恐有瑕疵。
陳怡君說，為何蔣萬安市長任內發生大大小小層出不窮的公安事件，一而再再而三的發生？根據殯葬處說法，已取得執照，也請廠商檢視其他禮廳。她質疑天花板材質用不到半年就變形，究竟有沒有偷工減料？或驗收過程有瑕疵？該全面檢驗的不只是禮廳，應針對整個殯儀館工程做全面安全檢視。
陳怡君說，蔣萬安執政下，公共安全一直被忽略，究竟是沒人把蔣萬安市長當一回事，還是蔣市長領導能力不佳？市長加油好嗎？
蔣萬安上午出席在台北市立動物園舉行的2024植樹節活動受訪，針對二殯天花板掉落，他說，昨天第一時間就請殯葬處要求廠商對二殯所有天花板做全面清查，要改善的即刻改善，同時也先做加強固定，殯葬處回報昨天晚間7點半左右，已經完成新館的各項全面檢查，市府會持續追蹤，確保安全。
對於二殯天花板掉落，以及設計規畫有問題？蔣萬安說，他上任後，對二殯整體工程及之前的設計，做了一次全面檢視，他也實際到二殯很多次，包括隨同市府同仁、殯葬處同仁，親自去看，自己甚至開著車去走相關的動線，必須要改善的，也盡量透過工程或是管理的方式來進行改善。
蔣萬安說，接下來持續希望將整體的動線，包括停車場、號誌的規畫，跟殯葬處、交通局等相關單位盡可能做到更好、持續的優化，民眾前來，至少在動線，以及交通上，能夠比較順暢。
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