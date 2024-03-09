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毛孩年紀大憂挨針 獸醫：放寬狂犬病疫苗施打 提高接種

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
楊靜宇建議，根據狂犬病疫苗效價來看，保護力能達二到三年，若將每年施打法規改為二到三年，或許可以提高接種率。示意圖。圖／台北市動保處提供
楊靜宇建議，根據狂犬病疫苗效價來看，保護力能達二到三年，若將每年施打法規改為二到三年，或許可以提高接種率。示意圖。圖／台北市動保處提供

苗栗大湖今年2月爆出在死亡的鼬獾身上驗出狂犬病毒，北市楊動物醫院院長楊靜宇擔心，狂犬病恐突破濁水溪等以往的天然屏障，北部防疫刻不容緩，因此加強疫苗接種率。行醫多年的他理解飼主不願施打的心聲，如今疫苗成熟，他認為可以依照疫苗效價採二到三年施打一次，或許能提高接種意願。

楊靜宇表示，站在飼主端討論，台灣有將近一半以上飼養小型犬，飼主認為不出門、不接觸到其他動物，就不需要帶毛小孩特地挨這針；且有些高齡毛孩，飼主擔心每年打針，牠們身體不能承受，綜觀多種因素，接種率始終拉不起來。

不過，站在防疫端點，楊靜宇直言，世界衛生組織、動物組織等評估，有效防堵流行就是達到疫苗接種70%，但是台灣接種率低，連台北市也僅5成左右，「台灣現在仍傳出鼬獾、白鼻心等身上驗出病毒陽性，萬一再持續往北甚至到新竹就麻煩了。」

楊靜宇分享，在天母開業多年，不少從國外回來的飼主困惑台灣狂犬病疫苗施打過於頻繁，因為在美國的麻省是二年一次、加州則是三年一次。他說，其實台灣現行施打的狂犬病疫苗9成是國外進口，疫苗效價能維持二到三年，認為法律應該適時調整，自然能解決飼主對於高齡犬貓每年施打的疑慮等，進而提高接種。

另一方面，針對流浪犬貓部分，楊靜宇表示，在都市型的流浪犬貓會有動保團體照料，施打的情況高，反而是郊山、陽明山等犬隻，需要市府動保處來協助。

針對疫苗接種放寬，北市動保防檢組組長范明琪表示，國外確實有不同疫苗，效價能達一到三年不等，前幾年有發函詢問過中央，但仍維持每年施打，主要考量仍是台灣為狂犬病疫情，如果二、三年施打，飼主可能會忘記，管理層面可能也會有時間差的漏洞等，因此還是採取嚴謹方式態度。

北市 狂犬病 獸醫 疫苗

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