發病致死率100% 北市狂犬病疫苗施打僅五成 議員促拉高比例

台灣仍屬狂犬病疫區，近年頻傳在野生鼬獾、白鼻心驗出狂犬病毒，施打疫苗不容忽視，但施打率始終偏低，連台北市有效免疫覆蓋率也僅52%，台北市議員游淑慧呼籲要提出有效提升施打率辦法。北市動保處表示，積極辦活動或與動物醫院合作，若檢查出未替寵物施打疫苗，最重可依法罰3到15萬元。

農業部動植物防疫檢疫署表示，狂犬病一旦發病後，致死率達100%，且目前無有效治療方式，尤其染疫的動物具有攻擊性，恐咬傷人類或犬貓等毛小孩進而傳染。根據防檢署統計，全台犬貓登記約有222萬隻，施打狂犬病疫苗僅約74萬隻，以台北市犬貓總數約22萬隻，僅有約6萬多隻施打，疫苗覆蓋率近年維持5成，距離群體免疫的7成有段落差。

令人擔憂的是，以往獸醫界口中狂犬病都在濁水溪以南，但今年苗栗大湖有死亡鼬獾驗出病毒，恐代表跨越天然屏障。雖然北市區域多為都市型態，但仍有郊山或陽明山等區域，游淑慧表示，經常傳出民眾遭野狗咬傷事件，若狂犬病疫苗施打率低，憂心成為破口。

游淑慧說，提高飼主接種意願很重要，建議市府多加強、深入鄰里間宣導，也能和獸醫院合作，在施打晶片時就要強調狂犬病疫苗重要性，甚至是以補助方式加強接種，同時應該要有懲罰機制，避免飼主屢勸不聽。

北市動保防檢組組長范明琪表示，許多飼主認為，毛小孩養在室內，不外出就不會有風險，實則不然，如果是住在山區、郊山區，萬一有野生動物出沒，都還是存有風險，尤其近年天然屏障看似無法阻擋野生動物，台北市目前沒有任何陽性個案，更要避免防範。

范明琪說，為了加強疫苗接種，動保處在社區鄰里、里辦公室或動保團體等活動上，舉辦免費注射疫苗，盼深入鄰里，鼓勵免費施打，同時也攜手北市253家動物醫院，推出些微獎勵部分，鼓勵飼主就近施打。而流浪犬貓部分，也會在執行TNR時施打。