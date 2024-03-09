內湖深夜「斷氣」 用戶哀號洗冷水澡

冷氣團來襲，台北市欣湖天然氣公司前晚卻無預警停止供應局部區域天然氣，造成內湖區民眾寒冬洗冷水澡，抱怨連連，市府初步查出是公司在安康整壓站的管線汰換工程所致，藍綠白議員直呼離譜，市長蔣萬安昨下令要求公司提出後續檢討及修正，欣湖公司指出，補償8萬用戶3日基本費。

前晚11點發生天然氣停供，民眾抱怨「這種天氣洗冷水澡，要繼續洗下去嗎」、「衣服都脫了，洗到一半好冷」，議員陳情電話也接不完，蔣萬安隨即指派產發局長陳俊安趕至工程現場，了解管網供氣進度，查出影響範圍為內湖路1至3段、環山路、文德路及金龍路等，搶修後昨凌晨零時15分恢復輸送。

產業局表示，工程是汰換高壓瓦斯管，原本是與上游端、中油公司接口作業，並不會影響下游民眾端，但近期溫差太大，加上民眾多在該時段盥洗使用瓦斯，關閉安康整壓站時，壓力驟降，造成民眾端的微電腦瓦斯表偵測異常，基於安全關閉，也立即停工。

蔣萬安說，第一時間就要求產業局以恢復供氣為優先，跨局處的首長也在輿情通報群組即刻橫向聯繫，另在市長臉書、市府官方LINE，以及「我是台北人」的粉專發布訊息；也會調查為何這一次的施工沒有提前申報、預告？還有必須提出最快速、方便的補償機制。

產業局說，要求欣湖公司依章程扣減一日基本費補償用戶，再增加二日基本費補償，併入下期帳單扣減，依天然氣瓦斯基本費用來看，機械表一般戶每天約2元，賠償後則約6元，微電腦瓦斯表每天約3元，賠償後則約10元。

欣湖公司表示，雖然只有350戶受影響，但為公平，怕有些用戶沒有賠償到，也因此賠償使用公司天然氣的內湖區8萬戶民眾。

國民黨議員李明賢表示，究竟是單純意外還是人為疏失？讓民眾在寒流洗冷水澡，真是會要人命，必須查明真相給港湖居民交待。民眾黨議員陳宥丞也說，公司必須提供檢討報告，產發局也應至議會報告。

民進黨議員何孟樺表示，前晚內湖、南港的體感溫度只有13到14度，北市的低溫極值11.6度也是出現在南港，卻發生停止供氣荒謬情形，應上緊螺絲。

產發局說，欣湖公司進行管線工程沒有事先向市民預告，也未按照能源署原核定汰換工期完工，涉天然氣事業法，將後續調查。