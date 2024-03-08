快訊

日本漫畫的全球經典：《七龍珠》作者留給世界的熱血傳奇

「七龍珠」作者急性硬膜下血腫過世 醫喊不常見但要特別注意1事

下班通勤注意！台鐵鳳林站間發生死傷事故 列車延誤

爭取設預冷設備、研發在地加工品 女農連麗修扎根八里

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
連麗修從農會基層員工做起，一路打拼至推廣股長，退休後獲選八里理事。圖／新北市農業局提供
連麗修從農會基層員工做起，一路打拼至推廣股長，退休後獲選八里理事。圖／新北市農業局提供

3月8日國際婦女節新北市農業局表示，現任八里區農會理事連麗修從農會基層員工做起，一路打拚至推廣股長，退休後也參與農會選舉並獲選理事，除了為農友發聲，更改善農會服務，讓農會推出小包裝肥料，使在地年長者、女性農友使用更便利。

連麗修是在地八里人，從小生長在農家的她體會到務農的辛苦，立志考進農會為家鄉跟農民服務，當時進入八里鄉農會擔任推廣股四健及家政指導員，積極在鄉內各國中、小成立四健會，致力農業向下扎根，並於各村成立16個家政班，也鼓勵婦女農閒時走出家庭學習食材料理和手工藝研習。

連麗修後來接任農會推廣股長一職，當時八里在地最重要的經濟作物就是綠竹筍，為讓八里竹筍延長保鮮期，她爭取設立竹筍預冷設備、開發真空筍包裝。連麗修也研發柚子茶、柚子醋等加工品，增加農產價值，提升農民收益，還成立舞蹈班提供在地學生學習更多才藝機會。

連麗修表示，她退休後內心仍有對八里這片土地以及對農會的熱愛，在2021年參與農會理、監事屆次改選，獲選為八里區農會理事，任內積極傾聽農民的建議和心聲，擔任農會與農友間溝通橋樑，看到農民從事農作時大包裝肥料使用不易，建議農會推出小包裝肥料，方便年長者、女性農友使用；也建議農會推廣水梨、芭樂、芒果及食用南瓜、冬瓜等種植技術，讓八里區除了文旦柚、柑橘外還有更多農產品。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，連麗修在農會推廣服務二十多年，期間爭取設置竹筍預冷設備，讓鮮筍保存期限延長，熟筍真空包更可保存長達1年，現在八里綠竹筍全年都可銷售，八里黃金筍更獲農業部112年農會百大精品項目。服務農會沒有性別之分，連麗修看到農友的需求，讓農會能幫忙更多農友。

連麗修爭取竹筍預冷設備，讓鮮筍保存期限延長，熟筍真空包更可保存長達1年。圖／新北市農業局提供
連麗修爭取竹筍預冷設備，讓鮮筍保存期限延長，熟筍真空包更可保存長達1年。圖／新北市農業局提供
連麗修成立16個家政班，鼓勵婦女農閒時走出家庭學習食材料理。圖／新北市農業局提供
連麗修成立16個家政班，鼓勵婦女農閒時走出家庭學習食材料理。圖／新北市農業局提供

八里 婦女節 新北 農民

延伸閱讀

農業金庫協助偏鄉農漁會辦理聯貸業務 績效卓著

美食提味靈魂食材 台南紅蔥頭面積占全台逾9成

彰化這兩偏鄉民風純樸連摩鐵都沒有 縣府出招推輕旅遊

新北30家農漁會獲頒績優 汐止農會成亮點

相關新聞

北大停二複合商城…流標2次恐胎死腹中 議員提案變更機關用地

新北市北大特區內的停二停車場占地1875坪，周邊住宅大樓林立，市府自2021年有意BOT作為複合商城，但為符合停車用地，...

玫瑰花展主持人喊「誰單身」？蔣萬安一度起身被制止 妙回1句逗笑賓客

2024年台北玫瑰展今天開幕，今年以「玫園藝事」為主題，一展玫瑰精緻園藝風采，現場有逾5000株玫瑰，台北市長蔣萬安出席...

天冷無瓦斯洗澡惹港湖民怨！業者賠償方案出爐

台北市內湖南港區昨晚發生天然氣異常造成無瓦斯可用狀況，引起民怨，台北市產業局要求欣湖天然氣公司調查原因，同時提出賠償方案...

北市都更五箭上路將屆周年 「電梯加碼辦」申請量增再放寬資格

北市30年以上且無電梯的老公寓8萬多棟，台北市長蔣萬安去年喊出「都更五箭」促都更及危老重建，其中第五箭「加碼辦」增設電梯...

港湖地區「半夜停瓦斯」原因曝光！ 北市府追蹤後續賠償

台北市內湖南港區昨晚發生天然氣異常導致民眾無瓦斯可用狀況，台北市產業局表示，今早要求欣湖天然氣公司報告事發原因，主要是進...

下午與林襄合體敢喊「我是亘粉」？蔣萬安：這是陷阱題

台北市長蔣萬安下午將出席職棒味全龍2024季前發布會及聯名悠遊卡發表，將與林襄在內的21位小龍女及徐若熙、 劉基鴻2位球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。