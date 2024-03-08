爭取設預冷設備、研發在地加工品 女農連麗修扎根八里

3月8日國際婦女節，新北市農業局表示，現任八里區農會理事連麗修從農會基層員工做起，一路打拚至推廣股長，退休後也參與農會選舉並獲選理事，除了為農友發聲，更改善農會服務，讓農會推出小包裝肥料，使在地年長者、女性農友使用更便利。

連麗修是在地八里人，從小生長在農家的她體會到務農的辛苦，立志考進農會為家鄉跟農民服務，當時進入八里鄉農會擔任推廣股四健及家政指導員，積極在鄉內各國中、小成立四健會，致力農業向下扎根，並於各村成立16個家政班，也鼓勵婦女農閒時走出家庭學習食材料理和手工藝研習。

連麗修後來接任農會推廣股長一職，當時八里在地最重要的經濟作物就是綠竹筍，為讓八里竹筍延長保鮮期，她爭取設立竹筍預冷設備、開發真空筍包裝。連麗修也研發柚子茶、柚子醋等加工品，增加農產價值，提升農民收益，還成立舞蹈班提供在地學生學習更多才藝機會。

連麗修表示，她退休後內心仍有對八里這片土地以及對農會的熱愛，在2021年參與農會理、監事屆次改選，獲選為八里區農會理事，任內積極傾聽農民的建議和心聲，擔任農會與農友間溝通橋樑，看到農民從事農作時大包裝肥料使用不易，建議農會推出小包裝肥料，方便年長者、女性農友使用；也建議農會推廣水梨、芭樂、芒果及食用南瓜、冬瓜等種植技術，讓八里區除了文旦柚、柑橘外還有更多農產品。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，連麗修在農會推廣服務二十多年，期間爭取設置竹筍預冷設備，讓鮮筍保存期限延長，熟筍真空包更可保存長達1年，現在八里綠竹筍全年都可銷售，八里黃金筍更獲農業部112年農會百大精品項目。服務農會沒有性別之分，連麗修看到農友的需求，讓農會能幫忙更多農友。