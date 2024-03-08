國際38婦女節辦講座 大淡水區婦女盼落實性平

國際38婦女節，三芝區公所邀請三芝、淡水、石門及八里四區的婦女會夥伴一起歡慶婦女節。四區的婦女會齊聚三芝彌勒佛院，由社會局專門委員進行社會福利政策宣導及性別平等宣導講座，讓婦女朋友了解並維護自身權益，也透過性平推廣、宣導，傳達職業的選擇、家事的分工應不分性別，讓性別平等的觀念獲得落實。

新北市社會局副局長許秀能表示，國際38婦女節，感謝三芝區公所特別邀請三芝、淡水、石門及八里等四區的婦女會一起參加請祝婦女節活動，而市府一直以來相當重視婦女，除了關注健康、休閒及照顧等議題，在政策上也落實婦女福利與權益，以增進婦女平等發展的機會與建置性別友善的環境。

市議員陳家琪同時也是八里婦女會理事長，感謝三芝區公所利用38婦女節機會，特舉辦婦女自我成長課程，落實婦女福利與權益，增進婦女平等發展，而在為民服務上，也會積極為女性爭取性別友善的職場與設施、環境。

三芝區長賴小萍說，身為大淡水地區三芝、淡水、石門及八里四區唯一的女性區長，自己就是職場展現女力的典範，也鼓勵在場的婦女朋友，強健體能、充實自我，發揮剛柔並重的女性特色，在職場中勇敢去追逐成就，並積極參與公共事務。