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港湖地區「半夜停瓦斯」原因曝光！ 北市府追蹤後續賠償

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
產業局長陳俊安（中）赴安康整壓站管線工程現場，與欣湖董事長確認現場狀況。圖／台北市產業局提供
產業局長陳俊安（中）赴安康整壓站管線工程現場，與欣湖董事長確認現場狀況。圖／台北市產業局提供

北市內湖南港區昨晚發生天然氣異常導致民眾無瓦斯可用狀況，台北市產業局表示，今早要求欣湖天然氣公司報告事發原因，主要是進行高壓瓦斯管汰換，關閉安康整壓站時，因為氣溫變化，壓力降低，造成輸送給民眾時微電腦瓦斯表偵測異常，基於安全性而關閉；後續也會追蹤賠償等事宜。

產業局表示，昨晚11點發生天然氣異常狀況後，局長陳俊安等人派員到欣湖天然氣公司，影響範圍為內湖路1至3段、環山路、文德路及金龍路等，共計350戶，經過搶修後，於凌時15分完成輸送。

產業局表示，今天上午要求欣湖天然氣公司說明事發緣由，經調查是公司進行高壓瓦斯管汰換，原本工程主要是與中油接口、上游端的作業，並不會影響下游民眾端，不料，近期溫差過大，加上內湖南港地區民眾在該時段盥洗等使用瓦斯，造成輸送管內的壓力產生問題。

產業局說，因為管內壓力突然變化，民眾端的微電腦瓦斯表偵測到異常，基於安全性，才會將關閉，以遮斷瓦斯，並非瓦斯外洩等狀況。

產業局也說，市長蔣萬安也交代要求欣湖天然氣公司後續的檢討及修正報告，避免未來狀況，同時，依照瓦斯公司與民眾訂定合約章程進行賠償，產業局會持續追蹤。

另外，產業局提醒，如果民眾若無法使用瓦斯，可以重新設定用戶家微電腦瓦斯表復歸，用戶可將黑色螺帽打開，按鍵按到底，放掉之後，約5分鐘即可恢復供氣，此時紅色閃燈即熄滅，或是撥打欣湖天然氣公司專線尋求協助。

內湖 北市 瓦斯外洩

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