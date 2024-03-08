北市內湖瓦斯公司「斷氣」民眾洗澡冷喊：衣服都脫了

台北市欣湖瓦斯公司昨天晚間瓦斯突然斷供，初步查出是安康站瓦斯管線施工造成，由於發生在深夜11點多，低溫只有13度，許多內湖麗山街、環山路民眾發覺「突然沒瓦斯」，有人抱怨「這種天氣洗冷水澡，要繼續洗下去嗎？」瓦斯突然斷供，根本是一場災難，議員電話也接到爆。

議員李明賢說，電話晚間也打不通，他緊急聯絡產發局，要求瓦斯公司立即修復，初步查出是安康站瓦斯管線施工造成影響。

李明賢表示，對於瓦斯為何突然故障？欣湖瓦斯公司電話晚間也打不通，已經緊急聯絡產發局要求立即修復，初步查出是安康站瓦斯管線施工造成影響；不過，這是單純意外還是人為疏失？

李明賢要求欣湖瓦斯立即查明故障原因，確保線路安全。他說，總不能讓民眾在寒流洗冷水澡，這真是會要人命，必須查明真相給港湖居民一個交待。

有網友在ptt留言，真的沒有瓦斯、衣服都脫了......超冷、康寧路一段沒瓦斯、東湖也沒有、洗到一半好冷。