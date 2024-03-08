聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市內湖瓦斯公司「斷氣」民眾洗澡冷喊：衣服都脫了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市欣湖瓦斯公司晚間瓦斯突然斷供。圖/取自李明賢臉書。
台北市欣湖瓦斯公司晚間瓦斯突然斷供。圖/取自李明賢臉書。

台北市欣湖瓦斯公司昨天晚間瓦斯突然斷供，初步查出是安康站瓦斯管線施工造成，由於發生在深夜11點多，低溫只有13度，許多內湖麗山街、環山路民眾發覺「突然沒瓦斯」，有人抱怨「這種天氣洗冷水澡，要繼續洗下去嗎？」瓦斯突然斷供，根本是一場災難，議員電話也接到爆。

議員李明賢說，電話晚間也打不通，他緊急聯絡產發局，要求瓦斯公司立即修復，初步查出是安康站瓦斯管線施工造成影響。

李明賢表示，對於瓦斯為何突然故障？欣湖瓦斯公司電話晚間也打不通，已經緊急聯絡產發局要求立即修復，初步查出是安康站瓦斯管線施工造成影響；不過，這是單純意外還是人為疏失？

李明賢要求欣湖瓦斯立即查明故障原因，確保線路安全。他說，總不能讓民眾在寒流洗冷水澡，這真是會要人命，必須查明真相給港湖居民一個交待。

有網友在ptt留言，真的沒有瓦斯、衣服都脫了......超冷、康寧路一段沒瓦斯、東湖也沒有、洗到一半好冷。

李明賢 議員

延伸閱讀

蘇丹紅青辣椒粉已成「白胡椒」 北市下游商製品全售出流入9縣市

濟生隱匿未報致癌蘇丹紅辣椒粉 北市衛局重罰200萬元

影／台電屏東市建豐路施工挖破瓦斯管 現場瀰漫瓦斯味警消警戒

竹北車禍撞斷瓦斯管線影響100戶 預計5點搶修完畢

相關新聞

王建煊老人院圓夢 林口天使居啟用

財政部前部長王建煊創辦無子西瓜基金會，自行籌措經費打造夢想中的長照中心，昨天位於新北市的「林口鑫淼天使居」啟用，讓他圓了...

北市內湖南港突傳停供天然氣 蔣萬安臉書：持續監控

昨晚內湖南港地區傳出突停止供應天然氣狀況，造成民眾無法使用。台北市長蔣萬安臉書立即反應，經與欣湖瓦斯公司確認，是安康站進...

北市內湖瓦斯公司「斷氣」民眾洗澡冷喊：衣服都脫了

台北市欣湖瓦斯公司昨天晚間瓦斯突然斷供，初步查出是安康站瓦斯管線施工造成，由於發生在深夜11點多，低溫只有13度，許多內...

廣角鏡鏡／賞花餵羊

新北河濱迎來「春暖花開」，位於三重荷花園區的杜鵑花盛開，奼紫嫣紅點綴翠綠的河濱。新北高灘處表示，花期約每年3至4月間，可...

新北行動治理／樹林近5年提案 達成率96%

新北樹林區昨行動治理座談會，市長侯友宜表示，土樹三鶯生活圈正蓬勃發展，會盡力解決各需求；民政局說明，西園活動中心預計月中...

危老獎勵將減半 民憂趕不上補助

新北板橋及中永和一帶有不少危老建築，不過中央推動危老條例獎勵將從5月12日起減半，民眾未來要再拿到高比率獎勵將變困難。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。