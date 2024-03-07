氣溫驟降！北台灣將迎10度以下低溫 新北啟動防寒機制
今天北部及東北部天氣轉冷，新北市府已啟動防寒機制備戰，包括防治一氧化碳中毒、關懷弱勢，提醒民眾留意早晚溫差及做好保暖工作。
新北災害防救辦公室今天發布新聞稿表示，依據中央氣象署預測最冷時間將落在7日至9日，北台灣將降至10度以下低溫。已通報各單位啟動防寒機制，包含一氧化碳中毒防治宣導、關懷弱勢族群、注意戶外作業勞工安全。
災防辦主任朱惕之表示，年長者、三高患者、菸酒癮者、體重過重者及缺乏運動者，要注意頭部、頸部、四肢的溫暖，年長者及心血管疾病患者起床時，應放慢動作，添加保暖衣物。清晨外出活動要先評估自身狀況，避免長時間逗留在寒冷環境。
市府表示，已啟動防寒關懷機制，訪視獨居長者、街友等弱勢族群，如果發現有需要協助的民眾，可通報1999專線，緊急狀況撥打119，也籲請農作物及水產養殖業者注意防寒措施。
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