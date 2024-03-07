快訊

憂掛號費天花板被打破？26家部立醫院凍漲 這一家甚至免收

兒子天天對沙發底部喊「有魔神仔」 她不信一蹲下見1雙眼睛嚇尿：哪來的

氣溫驟降！北台灣將迎10度以下低溫 新北啟動防寒機制

中央社／ 新北7日電

今天北部及東北部天氣轉冷，新北市府已啟動防寒機制備戰，包括防治一氧化碳中毒、關懷弱勢，提醒民眾留意早晚溫差及做好保暖工作。

新北災害防救辦公室今天發布新聞稿表示，依據中央氣象署預測最冷時間將落在7日至9日，北台灣將降至10度以下低溫。已通報各單位啟動防寒機制，包含一氧化碳中毒防治宣導、關懷弱勢族群、注意戶外作業勞工安全。

災防辦主任朱惕之表示，年長者、三高患者、菸酒癮者、體重過重者及缺乏運動者，要注意頭部、頸部、四肢的溫暖，年長者及心血管疾病患者起床時，應放慢動作，添加保暖衣物。清晨外出活動要先評估自身狀況，避免長時間逗留在寒冷環境。

市府表示，已啟動防寒關懷機制，訪視獨居長者、街友等弱勢族群，如果發現有需要協助的民眾，可通報1999專線，緊急狀況撥打119，也籲請農作物及水產養殖業者注意防寒措施。

一氧化碳中毒 低溫 保暖 心血管疾病

延伸閱讀

新北建大巨蛋效益低？侯：新北有條件、能力 會做好萬全評估

新北禁「蘇丹紅」 明天菜單原有辣椒粉及咖哩粉 光復高中緊急修改

獨／拉抬蘇巧慧選新北 蘇貞昌將出席新北民進黨團交接

新北臨時會聚焦深坑大火、三重鄰損專報 侯友宜到場可能性不高

相關新聞

萬物齊漲！不只消費者物價總指數飆升 北市「這項數據」也攀高

北市主計處公布台北市物價變動概況，今年2月北市消費者物價總指數CPI為107.77，較上月上漲0.30%，較去年同月上漲...

獨／北市寸土寸金！創先例開「共用臨停區」 3車種都可停

北市寸土寸金、道路空間有限，各車種車位安排成難題，專用停車格難以滿足需求，加上違規計點新制上路，駕駛團體反映臨停空間不足...

危老重建時程獎勵將減半 新北民眾拿高獎勵難度提高

新北板橋及中永和一帶有不少危老建築，不過政府推動危老條例獎勵將從5月12日減半，民眾未來要再拿到高比例獎勵將變困難。民代...

板橋浮洲有望更多公辦都更？ 新北城鄉局：一周內會給規畫

新北市板橋浮洲細計通檢（第一階段）去年底核定實施，但仍有在發展區有待更新。市議員黃淑君今在議會臨時會上，詢問浮洲都市計畫...

長照需求增但照服員難找 天使居喊「比業界高3成薪資」吸人才

台灣明年將邁入超高齡社會，照服員需求勢必增加，但財團法人台北市無子西瓜社會福利基金會執行長姚霽光坦言，現在不容易找到照服...

振興五分埔能做成南韓東大門？產業界人士揭2關鍵坦言困難

台北市五分埔商圈的振興活絡，產發局瞄準客群，推出年輕人的街舞活動等吸引來客，去年約有250到350人參與，同時也舉辦商圈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。