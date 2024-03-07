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議員批家庭暴力案件數增 北市投入資源助受害者

中央社／ 台北7日電

北市議員陳賢蔚指出，北市的女性家庭暴力案件、性騷擾等數據都增加，呼籲市府別只喊口號應推政策。社會局今天表示，持續與各機關及學校聯繫，投入更多資源協助受害者。

蔣萬安昨天出席活動時說，3月8日國際婦女節前夕辦記者會，除宣導各項性平政策，更宣誓要把台北市打造成為性騷擾防治的示範城市。

民進黨北市議員陳賢蔚今天發布新聞資料指出，經調閱相關數據根本是在打臉蔣萬安，像是去年統計數據跟2022年數據相比，在女性性騷擾、性侵害及家庭暴力案件數都有增無減。

他說，如性騷擾刑事告訴案的女性受害人從265人增加到351人，性侵害案從513人增至606人，家庭暴力刑事案從622人提高到696人，數據都上升。

陳賢蔚指出，相關案件數據上升，但北市府只會喊口號，呼籲蔣萬安應對症下藥，推出守護女性的政策，才能改善治安惡化狀況。

台北市社會局對此回應，性騷擾、性侵、家庭暴力防治確實為重要推動工作，感謝議員關心。針對性騷案，過去受害人基於傳統觀念，不敢對外求助，害怕舉證困難、被報復、影響職涯發展，形成隱藏黑數，導致孤立無援。

社會局指出，北市府去年率先設立性騷擾防治服務專線，從申訴程序與權益、心理諮商等提供各項支援，盼協助受害者不再沉默隱忍，願意勇敢申訴。

社會局表示，近年來國內家庭暴力案件逐年微幅上升，北市府每年都會進行性侵害及家庭暴力防治宣導，盼提升民眾對性別暴力意識及敏感度，且期望可鼓勵民眾關心此議題，進而達到遇相關案件時可主動通報求助。

社會局指出，已與各級機關、學校緊密聯繫，會全力協助每名可能受害者，且將致力投入相關資源，提供受害者更多支援，持續打造安全首都。

北市 婦女節 家庭暴力 性騷擾 蔣萬安

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