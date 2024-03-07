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過馬路危險 汐止明峰街增L型斑馬線保安全

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區明峰街車子太多，過馬路好難，市議員張錦豪協助改善，現在畫設L型斑馬線，通行更安全。圖／觀天下有線電視提供
汐止區明峰街車子太多，過馬路好難，市議員張錦豪協助改善，現在畫設L型斑馬線，通行更安全。圖／觀天下有線電視提供

汐止區明峰街一帶社區大樓越來越多，而在靠近民族二街84巷口，因為鄰近金龍湖，再加上許多人會過馬路搭公車，行人不少，只是車子太多，過馬路好難，所以，新北市議員張錦豪協助改善，現在畫設L型斑馬線，通行更安全。

湖光里長杜金泉說，很感謝議員張錦豪協助增設斑馬線，因為之前很多里民反應，前面鄰近金龍市場、買菜或是吃早餐再加上旁邊就是金龍湖，很多人都會去散步休閒，沒有人行道的時候，行人過馬路相當危險，而且汽、機車不一樣會禮讓行人，現在有了斑馬線，再加上現在提倡禮讓行人，現在開車、騎車的人看到斑馬線都會稍微停一下，解決民眾過馬路的安全問題。

新北市議員張錦豪表示，在明峰街、民族二街這附近很多巷道車子進進出出，也很多行人進出，在民族二街84巷口因為人車進出頻繁，所以，協助增設了L型斑馬線，讓不論是走明峰街或是民族二街的行人有更安全的通行環境，尤其也看到明峰街上這一帶越來越熱鬧，早餐店林立，光是短短2、300公尺就有八間的早餐。

人行道 張錦豪 早餐店 汐止 行人

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