拋磚引玉 林口鑫淼天使居22床免費供中重度失智長者

林口鑫淼天使居是新北首座社區及住宿式綜合式長照機構，可照護104位長者，今辦啟用典禮。新北市長侯友宜與無子西瓜基金會創辦人王建煊出席啟用典禮，侯承諾未來還會繼續蓋，還向王開玩笑說「我答應你說要留下來，我有做到」。王則說，天使居主要目的是把模型做出來，免費提供22床給孤貧無依、失能失智長者，等設立許可證下來約一個月後就能入住。

侯友宜致詞提到，新北市長者從34萬到現在已達73萬人，占18.1%，2025年即將成為超高齡社會。林口鑫淼天使居是新北市首座社區、住宿型長照機構，市府也努力拓點，現有16住宿式長照機構，銀髮俱樂部從零做起現也有1077家，日照中心也會拚到100家，侯也不忘向王開玩笑「我答應你說要留下來，我有做到」，未來也將在愛心大平台設捐款專戶拋磚引玉。

王建煊說，他的理念是要做出一個模式，最重要的是免費提供失智、失能孤苦無依的長者服務。王舉例，自己也曾是青年才俊，但現在也已經86歲，且罹患攝護腺癌6年「我的日子不多了」，每個人有一天都會老會需要這些服務。王也坦言只靠募捐、捐發票是無法年年提供免費服務，因此需要更多人加入行列。

無子西瓜社會福利基金會執行長姚霽光說，天使居可收失能者26床、失智者18床、日間照護60人，並向王建議不只蓋一棟美美的建築物，還要有好的服務，建議拿出一半名額給中重度失智長者。姚說，「既然要做就要做最困難的」，由於中重度失智長者補助少，天使居規畫孤老救助安置計畫，提供免費名額，現有13件個案，之後再慢慢增加數量。

天使居財團法人指出，孤老救助安置計畫由雙北社會局轉介個案，像是83歲譚爺爺雙眼近乎失明，每日需小心翼翼穿過陡斜公寓樓梯，在搭公車看醫生、買便當，經常一天只吃茶葉蛋配豆漿，未來天使居設立許可證通過後，譚爺爺可免費入住天使居安享天年。