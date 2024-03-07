新北河濱杜鵑繁花盛開 周圍還能體驗餵食及共融樂園

春季即將來臨，新北河濱也迎來「春暖花開」，其中位於三重荷花園區的杜鵑花已經盛開，讓奼紫嫣紅點綴翠綠的河濱。新北高灘處表示，花期約每年3至4月間，民眾可把握時機體驗春季限定打卡點；另外，周邊也有「羊咩咩的家」體驗餵食，以及「熊猴森樂園」玩樂，適合親子春季出遊。

高灘處指出，杜鵑花朵型態清新素雅，譽有「木本花卉之王」美名，平均盛開季節約為每年3至4月期間，雖受氣候暖冬及寒流延遲影響，今年花期略有差異，但仍不減杜鵑花盛開。

高灘處表示，位於三重疏洪一路步道（近萬善同停車場旁）杜鵑花盛開約已綻放7至8成，艷紫色、粉桃色及雪白色的朵朵花兒在樹叢中襯托，民眾可把握花期前往賞花。處長張修銘表示，杜鵑花盛開除意味春天正式來臨，也帶來生機勃勃的氛圍，花瓣散發淡淡花香，美景是春季限定的打卡時機。