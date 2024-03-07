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年輕人不來買衣？北巿民代：五分埔商圈的地目下手

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市五分埔商圈，曾是年輕人追逐潮流服飾的聖地。本報資料照片
台北市五分埔商圈，曾是年輕人追逐潮流服飾的聖地。本報資料照片

曾為年輕人服飾流行指標的台北市五分埔商圈，近年受到網購等衝擊，商圈人潮稍減，台北市議員秦慧珠提出提升計畫，將該地目變更為商業區，以更彈性使用，五分埔商圈促進會理事長陳永昌也說，攤商頭腦動得快，想出各種方法開闢市場，更期待的是朝向商業區或都更邁進。

秦慧珠說，以前五分埔商圈為流行基地，中國大陸都會來批貨帶回去賣，但現在有些燒退，加上五分埔土地使用分區，大部分攤商都屬老舊違建，隨著攤商業者年紀大，攤位租給年輕人，但是生意做不起來也得收攤。她認為，首要是變更地目為商業區，才能興建大樓或都更，發揮最大效益。

秦慧珠說，五分埔商圈緊鄰四鐵共構的松山火車站，加上周邊的饒河街、慈祐宮等觀光景點，以區塊為鏈結，勢必能打造出媲美韓國東大門的成衣批發區域。

她也說，尤其蔣萬安上任後尚未規畫屬於自己的區塊改造，松山五分埔商圈，甚至是艋舺服飾商圈都是急需積極改造重振。

對於外界認為五分埔商圈沒落，也是在地永吉里長的陳永昌說，雖然逛街人潮稍減，店家發展成直播、網購等模式經營，業績實際上沒有影響太多，不過受限於土地使用分區無法彈性規畫，長遠來看確實需要改變。

「講到五分埔商圈，在香港、泰國、中國大陸，甚至日韓也還是很出名。」陳永吉說，還是能見到觀光人潮，只是消費形式有了改變，但期盼能市府輔導攜手，擴大整體經濟效益。

秦慧珠 都更

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