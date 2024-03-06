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台北大巨蛋風光 侯友宜鬆口：新北考慮蓋巨蛋、體育局規畫容納4到5萬人

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席板橋第二國民運動中心開工動土典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席板橋第二國民運動中心開工動土典禮。記者劉懿萱／攝影

新北板橋興建第二座運動中心今動工，市長侯友宜致詞，提到運動中心都有自己特色外，也預告將在中和、新莊蓋第二座運動中心。侯也說，台北大巨蛋開幕後，吸引觀光人潮湧入，因此考慮「在新北軌道建設附近」蓋巨蛋。體育局長洪玉玲說，市府預計在三環六線沿線，興建一座可容納4至5萬人的大巨蛋。

新北市現有16座國民運動中心，加上2座水上運動場館共有18座運場中心，板橋第二座運動中心今動土，市府投入12.6億，規畫地上8層、地下1層運動中心，除有游泳池、健身房、韻律教室、飛輪教室、綜合球場、羽球場及停車場，也以光復高中體育發展重點自由車，設立專業訓練室，打造新北自由車訓練基地，預計2026年9月完工。

侯友宜今出席開工動土典禮說，過去設置運動中心常遇到找不到地，後來有議員建議可到學校建，因此蘆洲運動中心就找到蘆洲國中，學校、居民都很開心，也提高運動中心平日使用率。另外，新北運動中心也規畫一館一特色，像是土城有冰宮、林口則是空氣槍訓練基地。

侯說，市府預計在25萬人以上的行政區興建第二座國民運動中心，中和、三重、新莊都有興建計畫，運動中心會繼續蓋下去。另外，侯也特別提到，近期在思考台北大巨蛋吸引觀光人潮，「新北是否要在尋找另外一個巨蛋」，在新北軌道建設旁作為運動場館設施，且新北市是大台北中心，可以把桃園、台北觀眾吸引過來 。

市府也研擬修正「新北市政府所屬運動場館使用管理要點」，放寬運動場館供藝文展演申請，侯說，板一、板二幾個運動場所都蠻適合，也會跟當地的居民做適度溝通，讓開演唱會或是辦任何活動時，降低對附近居民影響。

新北市長侯友宜今出席板橋第二國民運動中心開工動土典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席板橋第二國民運動中心開工動土典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席板橋第二國民運動中心開工動土典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席板橋第二國民運動中心開工動土典禮。記者劉懿萱／攝影

侯友宜 大巨蛋 新北 軌道建設 運動

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