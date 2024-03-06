北市10大性騷點曝光 蔣萬安宣示要尊重、敢拒絕

後天是38國際婦女節，台北市長蔣萬安宣示防治性騷擾決心，邀集16個局處、民間企業響應「台北新界線、要尊重、敢拒絕」行動，尤其根據統計，受性騷的被害者高達96%為女性，十大發生地點包括大眾運輸、網路、馬路、百貨公司或賣場等，這次也有首都客運集團加入防治性騷，不僅雙北3500多位司機3月8日至4月14日將別上防治性騷徽章，也會更加落實公車性騷SOP處理。

蔣萬安今天出席台北新界線、要尊重、敢拒絕」防治性騷行動記者會，包括首都客運、新光三越、全聯等民間企業承諾加強宣導性騷防治，還有味全龍也加入響應行動，蔣說，很高興在38國際婦女節之前，北市府舉辦記者會宣導性騷擾防治的各項作為，特別去年中央通過性平三法修法，北市府也有很多新的措施，包括結合民間力量，包括成立全國第一個性擾擾防治服務專線，另外也透過很多規定修正，未來處理性騷案件更加公平、公正，邀請外部專家學者。

蔣也提到，根據數據統計，受性騷擾的被害者高達96%為女性，尤其很多場合如公車等，面對這些案件都非常希望不管是被害者、或周邊民眾都很勇敢來防治性擾擾，還有公司負責人負起性騷擾防治責任等，很高興很多民間企業共同響應性騷擾防治的各項作為，大家一起來關注，並持續推動性別平等及婦女權益各項措施。

社會局長姚淑文也表示，選在婦女節宣示性騷擾防治決心是因為性騷案件受害者高達96%是女性，至於依據衛福部統計，性騷擾十大發生地點，依序是虛擬環境的科技設備、馬路、大眾運輸系統、百貨公司或賣場、休閒娛樂場所、餐廳、辦公場所、飯店旅館、公有廁所、醫療院所等。

這次響應北市府「台北新界線、要尊重、敢拒絕」的民間企業首都客運集團，這次會特別別上北市府的性騷擾防治LOGO徽章、並車上加強播放宣傳影片，至於公車業者也會更加落實宣導公車性騷的SOP處理，只要有乘客通報有性騷狀況，司機SOP會先關車門、詢問是否協助被害人報警處理等。