新性平三法3/8上路 逾10人公司無設性騷申訴管道罰10萬

因應MeToo浪潮，立法院去年7月底通過性平三法修正案，其中性別平等工作法許多重要條文3月8日正式上路。北市勞動局提醒，新修正的性平三法規定，只要是10人以上、未滿30人的事業單位，若無設置處理性騷擾申訴管道，將被開罰1至10萬元不等罰鍰。

至於30人以上事業單位因應新法，也必須修訂性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，如果沒訂，將恐開罰2至30萬元不等罰款。

另外，為擴大對勞工保障，新修正法案也增加勞工外部申訴機制。除原有職場性騷擾案件，雇主知悉後未立即採取有效糾正補救措施或有報復行為時，可向勞動局提起申訴，若雇主對被害人提出的職場性騷擾申訴没處理或不服調查、懲戒結果時，最高負責人若經認定違法，從原罰處最高15萬元，罰鍰提高至最高可處100萬罰鍰。

北市勞動局長高寶華表示，因應新修正性平三法上路，北市府已作好準備，除設置分機7036作為諮詢專線，提供1999話務人員相關常見問答外，也在網站上建置「性別平等工作法修法—職場性騷擾防治專區」，針對雇主及勞工依新修法規定提供法令資訊、規範範本、宣導影片、文宣等，供事業單位下載使用作為性騷擾教育訓練，規畫性騷擾防治課程。

北市勞動局就業安全科長陳明鈴表示，由於新修正的性平三法3月8日綱要上路，勞動局也會給事業單位有一個新法令的適應期，所以提供宣導影片讓事業單位下載使用、並加強員工的教育訓練。