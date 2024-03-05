汰換電動車僅2間車廠符合 詹為元籲開放更多選擇

中央目標在2030年達到公車全面電動化，不過，台北市議員詹為元點出，現行公車業者能申請汰換補助的僅有2家車輛製造業者符合，選擇少，業者多觀望，影響進程。台北市交通局表示，北市目前有19%電動車營運上路，多次向中央反映，盼能開放第3家電動車廠以納入補助的選項。

詹為元表示，目前北市現有的電動公車都是2023年前申請補助汰換，因2023年之後，中央針對電動公車補助的車輛，需要符合交通部電動大客車推動計畫車輛業者資格審查作業要點，僅有成運汽車製造公司、華德動能科技公司兩家符合資格。

詹為元說，台北市各家業者電動公車廠牌現況的統計，符合現況補助條件的車輛數占38.32%，其餘皆為其他廠牌的車輛。而且2023年以前，補助計畫分為一般型與示範型補助，所以當時業者還有一般型補助可以申請，選擇多樣，業者投入車輛汰換意願還算高。

他認為，數據顯見，業者購入其它車廠數量不算少數，政府不能因要推動國產化目標而忽略掉業者需求，北市為全國最多公車營運的縣市，然而，電動車廠少，業者慢慢等的結果就是拖慢了全面電動車的目標。

台北市交通局公運處綜規科長劉國著表示，北市電動車從2018年至2023年之間共有650輛，車輛數約占總車隊的19%，為全國最多，不過，現行交通部針對電動車輛業者資格審查，選擇過少，公車業者多持續觀望，像是去年核定的僅有22輛，汰換進度確實受影響。

他說，雖然交通部公路局今年修改補助規定，雖然申請時不受限制，但是請領款項仍要符合作業要點的車廠，因此，北市多次行文中央，盼儘速加快車輛業者資格審查，以儘早提供第3家以上的合格車輛製造業者及車型。