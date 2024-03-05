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北市抽驗生鮮蔬果殘留農藥 9件草莓5件不合格

中央社／ 台北5日電

台北市衛生局今天公布最新生鮮蔬果抽驗結果，此次共抽驗53件產品，發現有15件殘留農藥超標，其中違規品項最多者為草莓，9件就有5件不合格。

台北市衛生局1月份執行定期的生鮮蔬果殘留農藥抽驗，前往市場、蔬果零售業者、超市、賣場、飲料店、餐飲店等處，共檢驗53件產品。

衛生局今天公布抽驗結果，53件中有15件驗出殘留農藥超標，包含5件草莓、3件茼蒿、2件包心芥菜及九層塔、青江菜、結球白菜、金棗、芥蘭花各1件，已全數要求下架不得販售，並移請來源縣市衛生局開罰。

根據衛生局公布名冊，此次共抽驗9件草莓，販售地點包含一般水果行及知名百貨公司、產地來自國內外，其中不乏標榜「小農」「頂級」或一顆要價新台幣逾200元的產品，結果僅4件合格，合格率不到5成。

衛生局提醒，草莓是常驗出農藥超標的高風險產品，民眾除應優先選購當季產品，在食用或烹調前建議以流動清水沖洗果蒂處，再用水浸泡後沖洗數遍，確保食用衛生安全。

抽驗 草莓 衛生局

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