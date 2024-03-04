淡水沙崙海岸被封圍籬 里長陳情要求管理開放

新北市淡水沙崙海岸靠近自行車道旁的入口處，今年二月初在地居民向里長反應發現有工人正在進行圍籬設施建置，引起沙崙里長彭瑀筑不滿經市議員陳偉杰陳情並召開協調會，因沙崙海岸沒有正確的管理單位，因此市議員陳偉杰也要求市府找到認養單位，來維持沙崙海岸的環境品質。

沙崙里長彭瑀筑向市議員陳偉杰來陳情，並且表示，沙崙海岸是大家的公共財怎能容許政府說封閉就封，後來才得知是地主國有財產署所圍的圍籬，原因就是接到太多陳情沙崙海灘的違規事件，但希望相關單位應該有更好的管理方式，而非眼不見為淨的封閉沙灘。

在經過協調後，雖然目前圍籬已經撤除，但是一旁還是可以看到當初建造的鐵網設施，而這些鐵網超過一個人高度。

沙崙里長彭瑀筑表示，日前也有邀請新北市府觀光旅遊局、消防局、高灘處、環保局、警察局、財政部國有財產署北區分署、及淡水公所來進行協調會，也感謝市議員陳偉杰的協調，才不讓沙崙海灘被封閉。

沙崙海岸每到假日，就會吸引許多遊客，雖然明文規定不能下水游玩，但海岸美景更引來許多遊客散步拍照。

市議員陳偉杰表示，當初各局都接到檢舉有沙灘車，還有馬糞、垃圾等情況，才會讓國產署乾脆直接封閉，而現在除了將圍籬改更ㄇ型鋼車擋設施，讓行人可以通過，由於沙崙海岸目前沒有正確的管理單位，因此也要求市府找到認養單位，來維持沙崙海岸的環境品質。