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完善板橋汙水系統 浮洲接管工程決標計3266戶受惠
新北人口持續成長，民生用水成關鍵，首善之區板橋汙水接管率已將近九成，但仍有浮洲等地區尚待接管。新北水利局表示，該地區相關接管工程近日決標，預計將於2027年完工，預計將有3266戶受惠，讓板橋接管率提升至89.86％。
浮洲地區雖位處板橋，但汙水下水道接管程度卻相對低，居民都希望能有同樣建設。陳小姐表示，過去有看到政府在附近路上做汙水管線，自家卻還沒有，很期待能趕緊也在浮洲地區做接管工程。
水利局指出，「新北市板橋地區汙水下水道系統第三期工程第六標」於2月16日順利決標，施工範圍涵蓋浮洲橋以北、縱貫鐵路以南、環河西路以東及湳仔溝以西區域，完工後可提升板橋區接管率1.44％。
水利局長宋德仁說明，向中央爭取到浮洲地區第一個用戶接管工程，該標案是銜接2022年竣工的板橋三期二標公共管網工程，屬用戶接管標案，工程範圍橫跨聚安里、大安里、復興里、龍安里、中山里、福安里共6里，將新增3266戶，預計2027年完工。
宋德仁表示，板橋區為新北人口最多行政區，為了改善當地住戶生活環境，自2003年奉中央核定實施計畫後，展開第一期板橋地區汙水下水道系統建設，經20年努力，板橋接管戶數已將近20萬戶，接管率高達88.42％，有效改善湳仔溝及大漢溪的水質。
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