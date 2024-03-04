王彩樺、溫嵐到新北 38婦女節音樂會、市集通通有

3月8日國際婦女節，新北市府將在婦女節當天及周末，舉辦新北女力綻放藝術饗宴，邀請新北市交響樂團以及眾多天后級歌手，包括官靈芝、許景淳、金智娟、趙詠華、李翊君、王彩樺、梁舒涵及温嵐等演唱會卡司帶來演出。

文化局說，3天活動都在市民廣場，每天都有特色主題節目，第一天傍晚6點開唱為跨界女力，由新北市交響樂團與客家歌后官靈芝、傳統碰撞流行女聲許景淳，；第二天下午2點開始，先由OPEN!家族見面會，再由搖滾女聲金智娟、浪漫女聲趙詠華及情歌傳唱天后李翊君，透過歌聲療癒內心；第三天也是下午2點開始，由新生代演員梁舒涵、動感天后王彩樺及實力派歌手温嵐，帶來一連串動感舞曲。