快訊

發錢了！新制勞退分紅今入帳 逾半數勞工分配超過2萬元

堅持「碰撞」和「撞船」不同 管碧玲：我不是棄車保帥的人

出國慘遇桃機歲修！旅客苦等4小時「航班被取消」氣轟：家人在仙台等我

沒滿載測試大巨蛋原形畢露？ 蔣萬安：邀集跨局處總檢討

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午宣布都市更新第八箭、海砂屋575專案記者會。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安今天上午宣布都市更新第八箭、海砂屋575專案記者會。記者邱德祥／攝影

台北大巨蛋周末中信兄弟與讀賣巨人軍交手，吸引逾3萬多人到場見證，不過因外野看台漏水、排隊動線等問題，遭議員質疑議會早要求遠雄事前做滿載測試，如今等交流賽才第一次遇滿場，當然原形畢露。市長蔣萬安今天表示，接下來會邀集跨局處做一個總檢討，將過去這兩天包括主辦方、遠雄所發現的各項缺失，一定會嚴格要求，該改善就改善。

蔣萬安今天上午宣布都市更新第八箭、海砂屋575專案記者會時表示，過去這兩天大巨蛋進場人數新高，其實他第一天活動前也特別先到大巨蛋視察交通狀況，當天發現進場動線規畫不是非常完善，所以也要求主辦方隔天一定要改進，昨天第二天賽事進場動線，相較第一天就比較順暢，當然整個散場的車流、人流疏散，包括與捷運公司，交通局事前沙盤推演，人潮疏散速度都在預期中。

媒體今天也問蔣，大巨蛋場地是否逃生動線有堆雜物，會不會公安檢查？蔣說，市府總檢討一定都會全面檢視，不僅是相關人流動線、車潮疏散，還有包括場地硬體缺失，甚至包括消防公安等等，一定全面總檢討，只要發現任何缺失，一定是要求來改善，

蔣萬安提到，北市府就是面對問題解決問題，尤其過去這兩天突破進場人數新高，當然難免會有一些缺失，一定會嚴格要求主辦分、遠雄即刻改善，北市府會扮演全力協助的角色。媒體也問蔣，對於這兩天的活動舉辦打幾分？蔣說，會進行總檢討，最重要是發現任何缺失，一定是要即刻改善，而且會要求遠雄、主辦方就各項缺失改善完成。

蔣萬安今天表示，這次是遠雄提供場地、主辦方是聯合數位文創，北市府對活動非常重視，活動之前有召開兩次跨局處會議，就是嚴格要求主辦方、遠雄要落實準備工作。針對活動舉辦過程中有一些缺失，不管是進場動線規劃、場地漏水等問題，第一時間都有要求遠雄緊急處理，他們相關座位升級、給予補償，還有第一時間對外清楚說明。

蔣強調，台北大巨蛋是BOT案，遠雄已經在進行後續的營運及售票活動，北市府角色會持續給予各項協助、並且監督，並且要求未來活動主辦方、遠雄落實事前各項舉辦工作。接下來也會邀集跨局處做一個總檢討，將過去這兩天，包括主辦方、遠雄所發現的各項缺失，一定會嚴格要求，該改善就改善。

由於蔣萬安第一天有遇到內政部長林右昌，內政部剛好是中央審查大巨蛋逃生避難的主管機關，媒體問蔣，林部長是否有提及大巨蛋評價？蔣說，第一天是剛好他有進場做觀眾席看比賽，知道林右昌帶著孩子、及其同學來，有跟林部長打招呼，但他沒有提及對大巨蛋的評價，評價如何要問林部長本人。

北市 大巨蛋 蔣萬安

延伸閱讀

被說撞臉「醜水」花燈…盧秀燕合體蔣萬安逛燈會 互誇對方女神、男神

大安森林公園建園30年 蔣萬安曝黃大洲當年被包圍往事

林右昌動作頻頻想選雙北市長？蔣萬安：他沒偷偷告訴我

今晚陪盧秀燕賞花燈敢說「醜水」？蔣萬安笑答：別害我

相關新聞

2024台北燈節落幕 環保局清出逾56公噸垃圾

長達31天的「2024台北燈節龍躍光城」昨圓滿閉幕，期間吸引約574萬人次參觀，增加周邊商機，卻也帶來不少垃圾。北市環保...

猴硐虎斑貓肚子破一大洞 動保處緊急手術縫合

新北瑞芳區猴硐以貓聞名，目前有158隻貓，皆有照冊管理。日前一隻虎斑貓疑似遭垃圾堅硬物質劃傷，肚子破一大洞，動保處緊急手...

王彩樺、溫嵐到新北 38婦女節音樂會、市集通通有

3月8日國際婦女節，新北市府將在婦女節當天及周末，舉辦新北女力綻放藝術饗宴，邀請新北市交響樂團以及眾多天后級歌手，包括官...

沒滿載測試大巨蛋原形畢露？ 蔣萬安：邀集跨局處總檢討

台北大巨蛋周末中信兄弟與讀賣巨人軍交手，吸引逾3萬多人到場見證，不過因外野看台漏水、排隊動線等問題，遭議員質疑議會早要求...

北市免費老人健檢第2階段4日起登記 醫學中心一般族群可網路取號

台北市今年度免費老人健檢分2階段登記，一般族群長者屬於第2階段，明天起開放網路取號。各醫學中心提醒，網路取號號碼僅代表掛...

2議員建議款掛0 新北市府：無政治考量

新北市議員每年有1200萬元地方建設建議款額度，新北主計處公布下半年核撥統計，大部分議員達到1200萬額度，民進黨議員戴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。