沒滿載測試大巨蛋原形畢露？ 蔣萬安：邀集跨局處總檢討

台北大巨蛋周末中信兄弟與讀賣巨人軍交手，吸引逾3萬多人到場見證，不過因外野看台漏水、排隊動線等問題，遭議員質疑議會早要求遠雄事前做滿載測試，如今等交流賽才第一次遇滿場，當然原形畢露。市長蔣萬安今天表示，接下來會邀集跨局處做一個總檢討，將過去這兩天包括主辦方、遠雄所發現的各項缺失，一定會嚴格要求，該改善就改善。

蔣萬安今天上午宣布都市更新第八箭、海砂屋575專案記者會時表示，過去這兩天大巨蛋進場人數新高，其實他第一天活動前也特別先到大巨蛋視察交通狀況，當天發現進場動線規畫不是非常完善，所以也要求主辦方隔天一定要改進，昨天第二天賽事進場動線，相較第一天就比較順暢，當然整個散場的車流、人流疏散，包括與捷運公司，交通局事前沙盤推演，人潮疏散速度都在預期中。

媒體今天也問蔣，大巨蛋場地是否逃生動線有堆雜物，會不會公安檢查？蔣說，市府總檢討一定都會全面檢視，不僅是相關人流動線、車潮疏散，還有包括場地硬體缺失，甚至包括消防公安等等，一定全面總檢討，只要發現任何缺失，一定是要求來改善，

蔣萬安提到，北市府就是面對問題解決問題，尤其過去這兩天突破進場人數新高，當然難免會有一些缺失，一定會嚴格要求主辦分、遠雄即刻改善，北市府會扮演全力協助的角色。媒體也問蔣，對於這兩天的活動舉辦打幾分？蔣說，會進行總檢討，最重要是發現任何缺失，一定是要即刻改善，而且會要求遠雄、主辦方就各項缺失改善完成。

蔣萬安今天表示，這次是遠雄提供場地、主辦方是聯合數位文創，北市府對活動非常重視，活動之前有召開兩次跨局處會議，就是嚴格要求主辦方、遠雄要落實準備工作。針對活動舉辦過程中有一些缺失，不管是進場動線規劃、場地漏水等問題，第一時間都有要求遠雄緊急處理，他們相關座位升級、給予補償，還有第一時間對外清楚說明。

蔣強調，台北大巨蛋是BOT案，遠雄已經在進行後續的營運及售票活動，北市府角色會持續給予各項協助、並且監督，並且要求未來活動主辦方、遠雄落實事前各項舉辦工作。接下來也會邀集跨局處做一個總檢討，將過去這兩天，包括主辦方、遠雄所發現的各項缺失，一定會嚴格要求，該改善就改善。

由於蔣萬安第一天有遇到內政部長林右昌，內政部剛好是中央審查大巨蛋逃生避難的主管機關，媒體問蔣，林部長是否有提及大巨蛋評價？蔣說，第一天是剛好他有進場做觀眾席看比賽，知道林右昌帶著孩子、及其同學來，有跟林部長打招呼，但他沒有提及對大巨蛋的評價，評價如何要問林部長本人。